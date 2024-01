Sao 'Baywatch' hối hận vì nâng ngực ở tuổi 18

Nicole Eggert - diễn viên "Baywatch" - cho rằng sai lầm khi sửa ngực năm 18 tuổi.

Trong cuộc phỏng vấn với People hôm 27/1, Nicole Eggert nói: "Đó là một quyết định ngu ngốc. Giờ, khi nhìn những cô gái trẻ làm việc đó, tôi nghĩ 'Chúa ơi, hãy để cơ thể các bạn yên!'". Eggert lần đầu phẫu thuật vòng một trong quá trình quay Baywatch đầu thập niên 1990 và thực hiện thêm nhiều thủ thuật khác về sau, trong đó có thu nhỏ vòng một.

Sắc vóc diễn viên Nicole Eggert ở tuổi ngoài 50. Ảnh: Pagesix

Nicole Eggert chia sẻ cảm xúc này trong bối cảnh cô đang đợi phẫu thuật để cắt bỏ khối u ở ngực trái và tiến hành xạ trị. Đầu tháng này, bà mẹ hai con được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô cribriform giai đoạn hai. Diễn viên cho biết hoảng loạn khi nghĩ căn bệnh đang lớn lên bên trong mình. "Điều khó khăn nhất đối với tôi là ý nghĩ phải rời xa hai con gái", cô nói.

Bạn thân của Eggert, Mindy Molinary, đã tạo trang GoFundMe, kêu gọi gây quỹ để hỗ trợ cô trong quá trình điều trị. Trong số những người tham gia quỹ này có diễn viên Kyle Richards với số tiền quyên góp 1.000 USD.

Nicole Eggert trong 'Baywatch' Nicole Eggert trong "Baywatch". Video: Baywatch

Nicole Eggert, 52 tuổi, là diễn viên Mỹ, nổi tiếng nhờ vai Jamie Powell trong Charles in Charge và Summer Quinn trong Baywatch. Các phim cô đóng còn có Blown Away, The Double 0 Kid, Anything for Love. Cô có hai con Dilyn (25 tuổi), Keegan (12 tuổi) với bạn trai, diễn viên Corey Haim.

Họa Mi (theo People)