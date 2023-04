Sao 'A Tourist's Guide to Love' kể trải nghiệm du lịch Việt Nam

Ben Feldman - đóng "A Tourist's Guide to Love" - nói "Hà Nội đẹp đến khó tin", thích cảm giác ngồi ghế nhựa, ăn phở vỉa hè sáng sớm.

Phim phát sóng hôm 21/4 trên Netflix kể về chuyến đi của Amanda, một chuyên viên du lịch (Rachael Leigh Cook đóng), đến Việt Nam sau khi chia tay bạn trai. Hầu hết bối cảnh được quay tại Việt Nam. Đây là phim quốc tế đầu tiên được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép quay sau Covid-19.

Ben Feldman đóng vai John - bạn trai cũ của Amanda. John sau đó đến Hà Nội để theo đuổi cô lần nữa.

Trailer 'A Tourist’s Guide to Love' Trailer "A Tourist's Guide to Love". Ben xuất hiện ở giây thứ bảy. Video: Netflix

Trên Hollywoodreporter, Feldman có bài viết chia sẻ về những trải nghiệm ở Hà Nội, Hội An trong quá trình quay A Tourist's Guide to Love. Đoàn quay phim vào mùa xuân năm 2022, khi Việt Nam vẫn còn đóng cửa với du khách phương Tây vì đại dịch. "Vì vậy, cảm giác lúc đó thực sự rất đặc biệt", diễn viên viết.

Feldman nhận xét Hà Nội là thành phố đẹp đến khó tin, có nhiều thứ để khám phá từ kiến trúc, văn hóa đến ẩm thực. Diễn viên ở tại một khách sạn cách phố cổ không xa. Khi bước chân ra ngoài, nhiều cửa hàng sang trọng hiện ra trước mắt, với hình ảnh vui tươi của nhiều bạn trẻ trên hè phố. Sau khi đi bộ qua vài dãy nhà, Feldman thấy người dân bán chân gà dưới đường, xe máy liên tiếp phóng qua. "Mỗi góc rẽ là một cảm giác hoàn toàn khác", diễn viên viết.

Một thành viên trong đoàn phim gửi cho Feldman danh sách dài những món ăn, địa điểm nên đến. Diễn viên cố gắng trải nghiệm càng nhiều món ăn, đồ uống càng tốt. Feldman ngồi trên ghế nhựa, ăn phở ở vỉa hè vào 6h. Sao Mỹ viết: "Phở thực sự là đồ ăn sáng. Tôi đã không nhận ra điều đó và tôi nghĩ hầu hết người Mỹ không biết điều này. Ở một thành phố nóng đến mức không thể tin được, việc đầu tiên thức dậy và ăn phở là điều điên rồ lý thú". Diễn viên còn ăn bánh mì, uống cà phê dừa và thích món chả cá Lã Vọng thơm lừng.

Trong phim, Feldman có cảnh quay tại Nhà hát Múa rối nước Thăng Long. Diễn viên bất ngờ khi xem những con rối được điều khiển dưới nước. Ngày cuối cùng, Feldman và êkíp quay trong Văn Miếu quốc tử giám - một khuôn viên tuyệt đẹp.

Feldman (trái) trong một cảnh phim. Ảnh: Netflix

Khi đến Hội An, Feldman nghỉ tại hai khách sạn sang trọng nhưng giá khá rẻ vì du lịch chưa mở cửa với khách nước ngoài. Diễn viên nhận xét Hội An là "thành phố quyến rũ nhất hành tinh", với con sông chảy qua như Venice. Ban đêm, khi mặt trời khuất bóng, mọi người thắp sáng những chiếc đèn lồng xinh đẹp, ước nguyện rồi thả chúng xuống nước. Tại đây, sao Mỹ có thể đặt may riêng một chiếc váy, bộ vest trong một ngày.

"Biết về Việt Nam qua những bộ phim chiến tranh, vì vậy, tôi chỉ tưởng tượng ra những bụi cây và rừng rậm. Khi tới đây, tôi không thể tin được ở đây có những bài biển đẹp tuyệt vời", diễn viên Mỹ viết.

Diễn viên và bà xã Michelle đi bộ đường dài ở Công viên Quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận. Ảnh: Hollywoodreporter

Ben Feldman sinh năm 1980, là diễn viên và nhà sản xuất người Mỹ. Feldman từng đóng phim Superstore, The Perfect Man, Drop Dead Diva, Monsters at Work. Sao Mỹ kết hôn với Michelle Mulitz vào năm 2013 và có hai con, một trai, một gái.

Hiểu Nhân (theo Hollywoodreporter)