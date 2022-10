Sao 24 tuổi chết trong vụ giẫm đạp ở Itaewon

Hàn QuốcLee Ji Han, diễn viên 24 tuổi, qua đời trong vụ giẫm đạp tại Itaewon.

Trên XSports News tối 30/10, công ty quản lý của Ji Han - 935 Entertainment - cho biết anh là một trong hơn 150 nạn nhân của thảm kịch tối 29/10. Một số người bạn của Lee Ji Han như Park Hee Seok, Kim Do Hyun và Jo Jin Hyung đăng bài chia buồn với gia đình ca sĩ. Kim Do Hyun ghi giờ viếng, thời gian cử hành tang lễ Ji Han và viết: "Lee Ji Han mãi rời xa chúng ta từ 30/10/2022, về nơi an nghỉ. Mọi người hãy đến tiễn biệt cậu ấy chặng đường cuối". Kim Do Hyun cũng cầu nguyện cho tất cả nạn nhân thảm kịch.

Diễn viên Lee Ji Han. Ảnh: 935 Entertainment

Kim Do Hyun, Park Hee Seok và Jo Jin Hyung từng cùng Ji Han tham gia show thực tế Produce 101 mùa hai (2017), sau đó anh ký hợp đồng với công ty quản lý mới, hoạt động với vai trò diễn viên, từng đóng Today Was Another Nam Hyun Day, The Butterfly Dream.

Ji Han từng nói ước mơ của anh là trở thành nghệ sĩ tài hoa. Sau khi diễn viên qua đời, một số khán giả cho biết nhớ đến anh với vẻ tươi sáng, hay mỉm cười, thi thoảng ngượng nghịu khi ghi hình show truyền hình.

Thảm kịch giẫm đạp tối 29/10 khiến ít nhất 153 người chết và 103 người bị thương. Theo nhà chức trách, khoảng 100.000 người đã đổ về khu phố vui chơi Itaewon của Seoul vào tối qua để dự lễ hội Halloween. Tai nạn xảy ra khi đám đông đổ vào một con hẻm nhỏ vốn bình thường chỉ đủ cho 5-6 người lớn đi cùng lúc. Nhân chứng cho biết một số người vấp ngã trên đường dốc, gây ra ùn tắc, trong khi đám đông tiếp tục chen về phía trước. Nhiều người bị chèn ép đến mức không thể nhúc nhích.

Giẫm đạp tại con hẻm sau lưng khách sạn Hamilton Đám đông bị nèn chặt tại con hẻm ở phố Itaewon tại Seoul, Hàn Quốc ngày 29/10. Video: Twitter/Rafael Grullón

Showbiz Hàn "đóng băng" sau thảm họa này, nhiều sự kiện âm nhạc bị hủy. Hàng loạt nghệ sĩ đăng bài chia buồn với gia đình nạn nhân. Ca sĩ J-Hope nhóm BTS xóa các ảnh vui chơi Halloween trên trang cá nhân để thể hiện sự đồng cảm với gia đình người xấu số.

Như Anh (theo XSports News)