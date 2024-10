Sanofi tiêm vaccine cúm, tầm soát bệnh tim miễn phí cho hơn 3.800 người Việt

Sanofi cùng VCF tài trợ 800 liều vaccine cúm và khám sàng lọc bệnh tim cho 3.000 người dân vùng sâu, vùng xa tại Quảng Bình, Trà Bình, đặc biệt hướng tới trẻ em, người cao tuổi.

Chương trình diễn ra bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 7. Tại sự kiện khởi động chương trình, Tổng giám đốc Sanofi Việt Nam và Giám đốc Ngành hàng Vaccine Việt Nam, ông Burak Pekmezci nhấn mạnh: "Việc bảo vệ sức khỏe trước các bệnh truyền nhiễm là trách nhiệm của toàn xã hội. Tiêm chủng là một trong những giải pháp tối ưu, giúp bảo vệ mọi người, đặc biệt là trẻ nhỏ và người lớn tuổi khỏi những căn bệnh nguy hiểm, đồng thời tiết kiệm chi phí điều trị và giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc".

Ông Burak Pekmezci, Tổng giám đốc Sanofi Việt Nam và ông Rad Kivette, Tổng giám đốc Tổ chức VinaCapital Foundation tại lễ khởi động chương trình. Ảnh: Sanofi

Vì vậy, Sanofi hợp tác với VCF và Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thực hiện dự án y tế cộng đồng trong năm 2024. Cụ thể, với 800 liều vaccine cúm được trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, Sanofi hy vọng góp phần mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu đến được với những vùng chưa có cơ hội tiếp cận, đồng thời bảo vệ người dân tại đây khỏi gánh nặng bệnh tật khi mắc cúm.

Người cao tuổi và trẻ em là hai đối tượng dễ bị tổn thương bởi cúm mùa. Ảnh: Sanofi

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 3-5 triệu ca cúm nặng trên toàn cầu. Trong đó, hai đối tượng dễ trở nặng và nguy hiểm khi mắc cúm mùa là người cao tuổi và trẻ em. Với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, trẻ em rất dễ mắc các biến chứng nặng do cúm. Còn đối với người cao tuổi, người mắc bệnh nền mãn tính do hệ miễn dịch đã suy yếu, nhiễm cúm mùa làm tăng nguy cơ nhập viện thậm chí tử vong ở những người này.

Là một tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực vaccine, Sanofi đầu tư hàng trăm triệu euro mỗi năm cho nghiên cứu và phát triển, với 12 nhà máy sản xuất cung ứng 2,5 triệu liều vaccine mỗi ngày trên toàn cầu. Tại Việt Nam, chỉ riêng năm 2023, Sanofi đã cung ứng khoảng 7 triệu liều vaccine, góp phần bảo vệ hàng triệu người Việt khỏi các bệnh nguy hiểm như cúm, bạch hầu, bại liệt và nhiều bệnh khác.

Trong khuôn khổ chương trình, Sanofi còn đồng hành cùng VCF hỗ trợ hơn 3.000 trẻ em thuộc xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tầm soát bệnh tim bẩm sinh từ tháng 4 đến tháng 7.

Bác sĩ, chuyên gia khám cho trẻ em huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Hình ảnh: Sanofi

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Bình đã bày tỏ sự trân trọng với mục tiêu của dự án và cho biết việc khám sàng lọc và điều trị bệnh tim bẩm sinh miễn phí đã giúp đỡ nhiều trẻ em, đặc biệt là những em còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận những phương pháp điều trị tiên tiến. "Điều này không chỉ giúp các em có một trái tim khỏe mạnh mà còn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình", bà Hương cho hay.

Bên cạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Sanofi còn triển khai nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và bền vững. Điển hình là dự án cung cấp 700 tài khoản học trực tuyến chuẩn quốc tế để nâng cao năng lực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn hay tài trợ hệ thống lọc nước cho người dân và các trường mầm non vùng sâu, vùng xa.

Thế Đan