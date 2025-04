Bệnh hiếm là những căn bệnh chỉ ảnh hưởng đến một nhóm dân số nhỏ, trái ngược với các bệnh phổ biến như tim mạch hay tiểu đường. Mỗi bệnh hiếm thường ít được cộng đồng xã hội quan tâm bằng các căn bệnh phổ biến, nhưng thực tế, ảnh hưởng của các căn bệnh hiếm đến cuộc sống của người bệnh đôi khi rất nặng nề. Theo Rare Diseases International (RDI) - liên minh toàn cầu của những người mắc bệnh hiếm, 72% bệnh hiếm là do di truyền, 70% bệnh di truyền hiếm bắt đầu từ thời thơ ấu. Đa phần các bệnh hiếm thường mạn tính, tiến triển và đe dọa tính mạng, do đó gánh nặng tài chính vô cùng cao.

Sanofi còn phối hợp với các cơ quan ban ngành, bệnh viện tổ chức sự kiện Ngày Quốc tế Bệnh hiếm, diễn ra vào cuối tháng 2 hàng năm. Năm nay, doanh nghiệp đồng hành Liên chi hội Tim mạch và Tim bẩm sinh TP HCM và Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) tổ chức "Ngày bệnh hiếm 2025" với chủ đề "Mảnh ghép". Tại đây, các y bác sĩ đã cập nhật những tiến bộ và thách thức về chẩn đoán, điều trị bệnh hiếm, đồng thời nhấn mạnh tính cấp thiết trong việc tăng cường quản lý, cải thiện công tác chẩn đoán và điều trị bệnh hiếm tại Việt Nam. Các gia đình có con mắc bệnh hiếm đã được gặp nhau, san sẻ và động viên nhau tiếp bước trên hành trình dài phía trước.

Bìa cuốn sách Hear Our Stories.

Dự án tài trợ biên soạn cuốn sách Hear Our Stories cũng là dấu ấn trên hành trình vì bệnh hiếm của Sanofi Việt Nam. Cuốn sách với hơn 22 câu chuyện của 22 bệnh nhân mắc bệnh hiếm đã góp phần giúp xã hội hiểu hơn về các căn bệnh này, đồng thời cất thêm tiếng nói đồng cảm và sẻ chia với bệnh nhân và gia đình họ. Với những giá trị đó, Hear Our Stories đã nhận giải thưởng PAL Awards (2016) do Sanofi toàn cầu tổ chức.