Sáng tạo điệu nhảy với 'Kiếp sau vẫn là người Việt Nam' của Tuấn Cry

Hàng nghìn khán giả hưởng ứng dự án Viet Nam Love, sáng tạo "Vũ điệu tự hào" trên nền ca khúc "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam" của Tuấn Cry.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, ban tổ chức dự án Viet Nam Love phát động cuộc thi sáng tạo nội dung Kiếp sau vẫn là người Việt Nam - trùng tên ca khúc do Tuấn Cry sáng tác, từ nay đến hết 15/9. Ba hạng mục mang tính lan tỏa cộng đồng gồm: Vũ điệu tự hào, Remix Contest - Cover Contest và Before -After Challenge.

Tổng giá trị giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Người thắng cuộc có cơ hội trình diễn và xuất hiện trên Fanpage Viet Nam Love, T Production lẫn Gala Nhạc Việt. Song song đó để tiếp thêm năng lượng cho chiến dịch, ban tổ chức sẽ tặng khán giả 1.000 áo thun và khăn thuộc bộ sưu tập Viet Nam Love, qua các hoạt động online lẫn offline.

Một tuần qua, hạng mục sáng tạo Vũ điệu tự hào được hàng nghìn người trẻ hưởng ứng. Trên mạng xã hội, fan liên tục đăng tải video lồng ghép phần lời, giai điệu Kiếp sau vẫn là người Việt Nam, bày tỏ lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Số khác nghĩ đa dạng điệu nhảy bắt mắt, mang âm hưởng hào hùng và bám sát tinh thần ca khúc.

Các nghệ sĩ thể hiện "Kiếp sau vẫn là người Việt Nam". Ảnh: NVCC

Ra mắt khoảng hai tuần, Kiếp sau vẫn là người Việt Nam - thuộc dự án cộng đồng Viet Nam Love - liên tục tăng lượt nghe, được đánh giá phần nhạc giàu cảm xúc, tôn vinh niềm tự hào dân tộc. Ca khúc từng đứng đầu bảng xếp hạng Zing Chart, iTunes Chart và iTunes Pre-Order.

Bản audio cũng đạt hơn một triệu lượt xem trên YouTube sau 5 ngày, được trình diễn ở nhiều sân khấu lớn. Cụ thể, ca sĩ Thanh Duy và NSND Thu Huyền thể hiện ca khúc của Tuấn Cry ở concert quốc gia Tổ quốc trong tim, được bàn luận nhiều trên mạng xã hội. Phiên bản cover của Thanh Ngọc, nhóm tình nguyện viên nghệ sĩ cũng nhận phản hồi tích cực.

Nhạc phẩm do MyoMouse và LongX hòa âm, Nguyễn Hải Phong làm giám đốc âm nhạc. Tuấn Cry cùng đội ngũ lên ý tưởng trên tinh thần hướng về quê hương đất nước, khơi gợi tình đoàn kết của người Việt dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9. MV có sự góp giọng của NSND Thu Huyền và bốn ca sĩ Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Quốc Thiên, Quân A.P.

Tuấn Cry cho biết trong quá trình sáng tác, anh xem nhiều video, đọc loạt bình luận về tinh thần tương thân tương ái của người Việt trong cơn bão Yagi năm 2024. Anh cũng lấy cảm hứng từ dự án Blood and tears (Máu và nước mắt) của producer MyoMouse nhân ngày Giải phóng thủ đô. "Tôi chia sẻ dự án và tinh thần mình muốn triển khai với MyoMouse, anh ấy rất hào hứng. Mọi chuyện sau đó diễn ra thuận lợi vì cả hai đều mong muốn hợp tác", Tuấn Cry nói.

Nhạc sĩ Tuấn Cry. Ảnh: NVCC

Nhạc sĩ tên thật Nguyễn Sỹ Tuấn, sinh năm 1992 tại Bắc Ninh, trong gia đình có truyền thống quan họ. Anh tốt nghiệp hệ cao đẳng, Đại học Công nghiệp Hà Nội. Năm 2018, anh được biết đến với loạt ca khúc chế đậm âm hưởng Bắc Bộ như Bạc lận, Anh nhà ở Cầu Giấy... Một năm sau, anh theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp, lấy nghệ danh Tuấn Cry, hướng đến ca từ dí dỏm, phong cách nhạc đa dạng.

Hồi 2023, anh tung ca khúc Mời trầu kết hợp Masew. Một số sản phẩm chất liệu dân gian gây chú ý khác gồm Hà Bắc quê tôi, Xập xình xập xình (hát chung Double2T), Kén cá chọn canh (kết hợp Hòa Minzy). Đầu năm nay, anh viết Bắc Bling, thể hiện bởi Masew, Hòa Minzy, Xuân Hinh, hút hơn 30 triệu lượt xem sau một tuần, đứng đầu nhiều bảng xếp hạng trong nước và Top 2 Trending YouTube toàn cầu.

Viet Nam Love do đạo diễn, nhà sản xuất Trần Thành Trung khởi xướng và T Production thực hiện, với đa dạng hoạt động gồm: ra mắt ca khúc, áo thun thể hiện niềm tự hào dân tộc, trồng cây kiến tạo cảnh quan "Thành phố nở hoa", cuối cùng là triển lãm, gala tháng 4/2026.

Đông Vệ