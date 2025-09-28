Sang Nhật cầu duyên, chàng trai Việt lấy được vợ 'trong mơ'

Sau lời cầu duyên ở Nhật, kiến trúc sư Quốc Vĩnh gặp được cô gái "trong mơ" tại phòng gym, bắt đầu chuyện tình vượt qua những khác biệt văn hóa, chữa lành những tổn thương quá khứ.

Mùa thu năm 2022, trong chuyến công tác tại Nhật Bản, Quốc Vĩnh, 28 tuổi, theo các đồng nghiệp đến một ngôi đền. Giữa không gian linh thiêng, sau khi cầu công danh sự nghiệp, anh thầm khấn thêm một thỉnh cầu "cưới được một cô vợ Nhật".

Chàng trai làm việc cho một công ty kiến trúc Nhật Bản tại TP HCM, vốn yêu văn hóa xứ Phù Tang, chỉ mong tìm được người tâm đầu ý hợp.

Có lẽ lời thỉnh cầu của Vĩnh đã được đáp ứng. Đúng một năm sau, chàng trai Việt vô tình bị hút vào ánh mắt cô gái có làn da trắng và gương mặt dịu dàng, mang nét đẹp đặc trưng của người Nhật. "Hai người tập cùng phòng gym ở quận 2. Lần đầu thấy cô ấy, tôi đã có cảm giác rất đặc biệt", Vĩnh kể.

Quốc Vĩnh trong chuyến công tác Nhật Bản năm 2022. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhiều lần chạm mặt nhưng Vĩnh vẫn chưa đủ can đảm bắt chuyện. Nhờ một huấn luyện viên, anh biết tên cô là Yuko Inoue. Thử tìm kiếm trên Facebook, anh bất ngờ thấy gương mặt quen thuộc. Sau vài giây do dự, Vĩnh quyết định nhắn tin.

Yuko nhận ra chàng trai hay tập cùng phòng gym. Cô gái Nhật quyết định trả lời khi thấy trang cá nhân của Vĩnh ngập tràn kiến thức về kiến trúc, nội thất – lĩnh vực cô từng đam mê.

Cuộc hẹn đầu tiên của họ, vốn dự tính chỉ là một buổi cà phê, đã kéo dài từ sáng đến chiều tối. "Câu chuyện không có điểm dừng. Lúc đó tôi thực sự muốn mời cô ấy đi ăn tối, nhưng sợ đường đột nên đành tạm biệt", Vĩnh nhớ lại.

Yuko cũng có ấn tượng sâu sắc. Lần đầu tiên, cô có thể trò chuyện không biết chán với một người. "Ánh mắt anh lấp lánh khi nói về công việc, về đam mê. Điều đó khiến tôi ấn tượng mãi", cô nói.

Mối liên kết giữa họ càng trở nên mạnh mẽ khi cùng xem bộ phim hoạt hình Elemental. Hình ảnh hai nhân vật Ember (lửa) và Wade (nước), vốn đối lập nhưng lại tìm thấy sự hòa hợp, khiến cả hai như thấy chính mình trong đó. Vĩnh là người điềm đạm, ít nói, trong khi Yuko giàu năng lượng và hoạt bát. Họ khác biệt, nhưng lại bù trừ cho nhau một cách hoàn hảo. Ngay sau buổi xem phim, Vĩnh tỏ tình và nhận được cái gật đầu của Yuko.

Chuyện tình của họ không chỉ là sự dung hòa giữa hai cá tính, hai nền văn hóa, mà còn là hành trình Vĩnh đồng hành và chữa lành những tổn thương trong quá khứ của bạn gái.

Không giống Vĩnh, Yuko đã trải qua tuổi trẻ nhiều sóng gió. Cô từng mơ ước trở thành kiến trúc sư và nỗ lực hết mình để thi đỗ đại học. Nhưng áp lực học tập và sự so sánh với bạn bè đã khiến cô gái trẻ rơi vào trầm cảm, buộc phải từ bỏ ước mơ. Năm 18 tuổi trở thành khoảng thời gian tăm tối nhất đời cô.

Bước ngoặt đến trong một chuyến công tác cùng bố tới Việt Nam. Nhịp sống sôi động của Sài Gòn, sự nồng hậu của mọi người và đặc biệt là âm điệu của tiếng Việt đã thắp lên một tia sáng trong tâm hồn Yuko. "Giữa lúc mất phương hướng, tôi cảm thấy tiếng Việt như một bản nhạc hay, một thứ gì đó dẫn lối cho mình", cô kể.

Trở về Nhật, Yuko thi lại vào Đại học Osaka Metropolitan ngành kinh tế, nhưng vẫn tự học tiếng Việt. Năm 2020, cô quyết định sang Việt Nam để quản lý công ty của gia đình. Một mình ở đất khách, cô đối mặt với vô số thách thức trong kinh doanh và những khác biệt văn hóa.

Và rồi Vĩnh xuất hiện. Anh mang đến sự quan tâm mà cô chưa từng cảm nhận. Dù trời mưa hay nắng, dù bận tăng ca đến khuya, Vĩnh vẫn tranh thủ mang đồ ăn đến nhà cho Yuko. Từng làm việc trong môi trường Nhật, anh hiểu những áp lực và quy tắc nghiêm ngặt mà họ phải tuân theo. Anh cũng hiểu những bỡ ngỡ của một người nước ngoài khi cố gắng hòa nhập với văn hóa bản địa.

"Có lần, tôi gặp khó khăn trong việc giao tiếp với nhân viên vì cách diễn đạt của mình. Anh Vĩnh đã kiên nhẫn ngồi nghe, giải thích cho tôi sự khác biệt trong cách suy nghĩ của người Việt và người Nhật, rồi gợi ý cách nói chuyện khéo léo hơn. Đó không chỉ là sự quan tâm, mà là sự thấu hiểu sâu sắc", Yuko chia sẻ. Giữa họ dần hình thành một ngôn ngữ chung, nơi một ánh nhìn cũng đủ để sẻ chia.

Tình yêu của họ được vun đắp qua những chuyến đi khắp Việt Nam. Từ Hồ Tràm, Phú Yên đến Đà Lạt, Vĩnh kể cho bạn gái nghe về lịch sử, văn hóa và con người quê hương mình. Anh cũng chia sẻ với cô về lời cầu duyên một năm trước tại Tokyo.

"Khi nghe anh kể, tôi đã nổi da gà. Tôi không tin vào tâm linh nhưng sự trùng hợp này quá kỳ diệu, khiến tôi tin rằng chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau", Yuko nói.

Yuko và Quốc Vĩnh trong ngày cưới tại TP HCM năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tết Giáp Thìn 2024, Yuko theo Vĩnh về Quảng Nam ra mắt gia đình. Đây là "bài kiểm tra" cuối cùng mà cô tự đặt ra cho mối quan hệ. Ngôi nhà bốn anh em trai của Vĩnh ngày Tết luôn rộn ràng tiếng nói cười. Không khí ấm cúng quanh mâm cơm, những nghi lễ đêm giao thừa, tục lệ lì xì... đều khiến cô gái Nhật lạ lẫm nhưng vô cùng thích thú. Cảm giác lo lắng ban đầu nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự ấm áp của một đại gia đình.

Yuko nhớ mãi khoảnh khắc cùng mẹ chồng tương lai ra vườn hái rau, được bà dạy gói nem, đổ bánh xèo. Đặc biệt nhất là buổi chiều cuối năm, Vĩnh đã tự tay hái lá sả, bưởi, chanh trong vườn để nấu một nồi nước tắm tất niên cho cô. Đó là những trải nghiệm mà một cô gái thành thị như cô chưa bao giờ có.

Thấy bạn gái hòa nhập nhanh chóng, Vĩnh thở phào nhẹ nhõm. Trước ngày trở lại thành phố, cả hai chính thức xin phép cha mẹ về chuyện cưới xin.

Vài tháng sau, trong chuyến đi đến Kyoto, Vĩnh bí mật chuẩn bị một màn cầu hôn lãng mạn tại Hoàng cung. Anh quỳ xuống với bó hoa hồng khổng lồ hình trái tim, trước sự ngỡ ngàng và hạnh phúc vỡ òa của Yuko.

Yuko mặc bộ lễ phục Furisode trong ngày vu quy năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tháng 4/2024, cặp đôi tổ chức đám cưới ở Quảng Nam và một hôn lễ tại TP HCM. Trong ngày vu quy, Yuko mặc bộ Furisode – trang phục kimono truyền thống dành cho thiếu nữ chưa kết hôn. "Đây là món quà cha mẹ tặng tôi trong lễ trưởng thành tuổi 20, và hôm nay là lần cuối cùng tôi được mặc nó trước khi bước sang một trang mới của cuộc đời", cô dâu chia sẻ.

Trong ngày vui, Yuko rưng rưng cảm ơn ba mẹ chồng đã yêu thương và đón nhận mình. "Dù vẫn còn những bỡ ngỡ về ngôn ngữ và văn hóa, chúng con sẽ cùng nhau học hỏi những điều tốt đẹp của hai đất nước, xây dựng một gia đình hạnh phúc", nàng dâu Nhật nói.

Với chú rể Quốc Vĩnh, anh tin rằng khác biệt văn hóa chưa bao giờ là rào cản trong tình yêu. "Điều quan trọng là cả hai biết lắng nghe và dung hòa để thấu hiểu nhau hơn, để từ hai mảnh ghép riêng biệt trở thành một thể thống nhất", anh nói.

Đến Nhật cầu duyên, chàng trai Việt lấy được vợ trong mơ Cô dâu Yuko phát biểu trong lễ cưới.

Phan Dương