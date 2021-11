Sáng mai, VinFast trình làng bộ đôi xe điện trên đất Mỹ

Bộ đôi VinFast VF e35 và VF e36 sẽ có màn ra mắt lần đầu tiên trước công chúng, tường thuật trực tiếp trên VnExpress từ triển lãm Los Angeles Auto Show 2021.

Màn ra mắt của VinFast tại LA Auto Show sẽ diễn ra lúc 15h30 ngày 17/11 theo giờ Los Angeles (6h30 sáng 18/11 giờ Hà Nội). Đây là sự kiện chính thức đánh dấu việc VinFast gia nhập thị trường Mỹ với hai mẫu xe điện chủ lực VF e35 và VF e36.

Khu trưng bày VinFast đang thi công tại LA Auto Show 2021.

Thông điệp của hãng xe Việt tại sự kiện này là "Tương lai của di chuyển", được lý giải xuất phát từ tầm nhìn chiến lược, trở thành hãng xe điện thông minh, thúc đẩy xu hướng phát triển dòng xe này trên toàn cầu. Thông điệp trên sẽ được thể hiện xuyên suốt tại khu trưng bày rộng gần 800 m2 của VinFast tại LA Auto Show 2021. Thiết kế và tạo hình khu vực này theo xu hướng tối giản, sử dụng gam màu trắng và xanh dương nổi bật.

Trung tâm của khu trưng bày sẽ là hai mẫu SUV điện VF e35 và VF e36, thuộc phân khúc xe hạng D và E. Cả hai mẫu xe được tạo hình bởi công ty thiết kế nổi tiếng Pininfarina. Ngoại thất sở hữu ngôn ngữ hiện đại, những đường cắt xẻ khỏe khoắn và những chỉ dấu nhận diện đặc trưng của VinFast. Nội thất hứa hẹn rộng rãi, phù hợp với phong cách mà người Mỹ ưa chuộng, hướng đến nhóm khách hạng sang.

Bộ đôi ôtô điện của VinFast chuẩn bị được đưa vào triển lãm.

Hãng tiết lộ một số tính năng trên bộ đôi này gồm: hệ thống giám sát giao thông và người lái do VinAI phát triển, dịch vụ kiểm thử ADAS, khả năng tự hành trên nền tảng AI Routix do Vantix triển khai. Giải pháp kiểm thử Routix giúp phát hiện sự cố trong thời gian ngắn nhất, có độ chính xác cao, giúp nâng chuẩn an toàn cho mẫu xe.

Theo công bố từ ban tổ chức, triển lãm năm nay sẽ có sự theo dõi từ 4.400 hãng truyền thông khắp thế giới, thu hút gần 27.000 người có sức ảnh hưởng trong ngành công nghiệp ôtô toàn cầu. Triển lãm dự kiến sẽ trưng bày khoảng 1.000 mẫu xe đến từ hơn 30 thương hiệu, trong đó VinFast được kỳ vọng sẽ là "ngôi sao mới" trên đất Mỹ.

Tuấn Vũ (Ảnh: VinFast)