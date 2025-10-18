Sáng mai không khí lạnh tràn xuống miền Bắc

Không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam, gần sáng mai sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, gây mưa rào, nhiệt độ giảm 4 độ C so với hôm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết từ ngày 20 đến 22/10, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn nên diện ảnh hưởng sẽ mở rộng ra đồng bằng Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-21 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội ngày mai 24-33 độ C, đến thứ hai cao nhất là 30 độ C và giảm xuống 27 độ từ giữa tuần sau, ban đêm thấp nhất 21 độ, giảm 4-5 độ C so với hôm nay. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) cuối tuần sau dao động 12-16 độ C.

Người Hà Nội tham gia giao thông trong tiết trời lạnh. Ảnh: Hoàng Giang

Do không khí lạnh kết hợp với hoàn lưu bão Fengshen, từ ngày 19/10, bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; riêng vùng biển phía đông gió mạnh dần lên cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,5-4,5 m. Từ chiều tối và đêm mai, vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,5-3 m.

Cùng với gió, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông sẽ khiến khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi mưa vào ngày mai, sau đó giảm dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý không khí lạnh đầu mùa có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường suất lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp. Thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng có thể tác động tới sức khỏe.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12/2025 và 1/2026, hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12/2025.

Gia Chính

>>Xem dự báo chi tiết 7 ngày ở đây.