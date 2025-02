Sáng kiến tăng tỷ lệ giao hàng của bưu cục BEST tại Bình Dương

Khai thác chuyển phát nhanh tại khu vực dân sinh lại có khu công nghiệp, Bưu cục BEST Express Dĩ An (Bình Dương) đã có nhiều sáng kiến để vận hành hiệu quả.

Vận hành từ cuối năm 2023, Bưu cục BEST Express Dĩ An đang triển khai dịch vụ logistics, chuyển phát nhanh tại khu vực phường Dĩ An, nơi có mật độ dân cư đông hàng đầu của tỉnh Bình Dương.

Đội ngũ nhân sự bưu cục Dĩ An (Bình Dương). Ảnh: BEST Express

Mật độ dân cư đông, tuyến đường giao hàng thuận lợi, tuy nhiên bưu cục lại không ít gặp trở ngại khi phụ trách các tuyến giao hàng đa dạng với nhiều đặc trưng. Ngoài tuyến dân sinh, khu vực này bao gồm cả tuyến cơ quan, doanh nghiệp hoạt động theo giờ hành chính và tuyến giao hàng đến khu công nghiệp có nhiều nhà máy với chế độ giờ nghỉ ca riêng.

"Bưu cục hoạt động tại khu công nghiệp nên có những đặc trưng nhất định. Nếu linh hoạt, chủ bưu cục có thể biến đó thành thế mạnh kinh doanh nhưng nếu không khéo sắp xếp thì có thể thành trở ngại lớn", chị Trần Thị Linh Nhi, trưởng bưu cục nhượng quyền BEST Express Dĩ An cho biết.

Đơn cử, bưu cục Dĩ An phụ trách giao hàng cho phường Dĩ An có diện tích rộng và tập trung Khu công nghiệp Sóng Thần cùng các cụm doanh nghiệp lớn. Với đặc thù làm việc theo ca và thời gian nghỉ giữa ca ngắn, hầu hết đơn hàng của bưu cục được tập trung giao vào giờ công nhân nghỉ trưa. Mỗi công ty chỉ nghỉ vài chục phút, vào khoảng 11h20 đến 12h30 nên shipper phải đảm bảo sẵn sàng hàng hóa để kịp giao khách vào khung giờ "vàng" này.

Đội ngũ shipper tranh thủ giờ nghỉ trưa để liên hệ và giao hàng đến khu công nghiệp. Ảnh: VnExpress

Để thuận tiện cho công việc, đội ngũ shipper chủ động cập nhật danh sách các công ty thuộc khu công nghiệp với chi tiết địa chỉ và giờ ra ca của từng công ty để shipper tiện theo dõi. Trước đó nửa tiếng, các shipper đã có mặt tại cổng doanh nghiệp, chuẩn bị sẵn hàng hoá, chờ công nhân xuống ca và nhanh chóng liên hệ, đợi khách ra nhận hàng. Đôi khi, các shipper phải bỏ giờ cơm trưa hoặc điều chỉnh lịch ăn trưa để tranh thủ giờ công nhân ra ca, kịp hoàn tất giao hàng.

"Cơm trưa có thể ăn sau nhưng hàng phải ưu tiên giao trước, bởi nếu quá giờ công nhân được nghỉ, hàng không kịp giao thì lại phải chờ đến cuối ngày hoặc qua hôm sau", một shipper của bưu cục Dĩ An chia sẻ.

Việc phân chia tuyến giao hàng cũng được bưu cục sắp xếp hợp lý nhằm tối ưu hiệu suất giao. Đội ngũ nhân viên giao hàng được chia theo nhóm 2, 3 người, phụ trách các tuyến đường liền kề nhau. Như vậy mỗi shipper trong nhóm đều thông thạo các tuyến đường nhóm mình phụ trách, nhờ đó khi có một shipper nghỉ ca, các thành viên còn lại đều có thể giao phát hàng hoá liền mạch, chính xác.

Nhờ sự điều phối hợp lý, hiệu suất giao hàng của bưu cục Dĩ An nhanh chóng đi vào ổn định chỉ sau vài tháng vận hành. Trong các tháng cao điểm cận Tết nguyên đán vừa qua, bưu cục giao nhận trung bình 30.000 - 35.000 bưu kiện, góp phần kết nối dịch vụ chuyển phát nhanh liền mạch, nhanh chóng tại địa phương.

Nhờ cách sắp xếp nhân sự hợp lý, bưu cục Dĩ An luôn đảm bảo hiệu suất giao nhận. Ảnh: BEST Express

Theo chia sẻ từ bộ phận Quản lý Nhượng quyền BEST Express, toàn tỉnh Bình Dương hiện có 9 bưu cục nhượng quyền của đơn vị đang hoạt động và đang ghi nhận sự tăng trưởng ổn định về hoạt động vận hành, giao nhận. Trung bình mỗi tháng, hệ thống bưu cục nhượng quyền BEST Express tại tỉnh Bình Dương phụ trách giao nhận hàng trăm nghìn bưu kiện chuyển phát nhanh, phục vụ hàng trăm đối tác kinh doanh online trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương đặt mục tiêu năm 2025 và những năm tiếp theo sẽ tập trung xây dựng hạ tầng logistics theo hướng hiện đại, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa ngày càng lớn. Theo đó, mô hình nhượng quyền bưu cục chuyển phát nhanh tiếp tục hứa hẹn sẽ là mô hình kinh doanh tiềm năng và có nhiều dư địa để phát triển tại đây.

Sáng kiến nâng cao tỷ lệ giao hàng của bưu cục tại Bình Dương Chị Trần Thị Linh Nhi, Trưởng Bưu cục FC Dĩ An chia sẻ về các sáng kiến nâng cao tỷ lệ giao hàng thành công.

Thế Đan