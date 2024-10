Sáng kiến hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo giúp phái nữ khởi nghiệp, tự chủ kinh tế bằng cách tặng xe cà phê, nguyên vật liệu, hướng dẫn họ cách pha chế, vận hành.

Hôm 18/10, công ty TNHH TNI King Coffee khai trương trụ sở mới tại quận 8, TP HCM. Trong phần phát biểu mở màn, nhà sáng lập Lê Hoàng Diệp Thảo nhận định sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô, tăng độ nhận diện thương hiệu tại loạt khu vực trọng điểm TP HCM. Bà nói tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động CSR, nhất là sáng kiến Women Can Do (Phụ nữ khởi nghiệp We 4.0) - do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và King Coffee khởi xướng toàn quốc.

"Bên cạnh sản xuất, kinh doanh, chúng tôi luôn đề cao trách nhiệm xã hội. Quận 8 là khu vực giàu tiềm năng, King Coffee vinh dự khi đồng hành các cơ quan ban ngành, đoàn thể, cán bộ và cư dân nơi đây. Women Can Do sẽ là cầu nối để chúng tôi chăm lo đời sống phụ nữ và gia đình họ, hỗ trợ chị em có cơ hội khởi nghiệp, tạo dựng kinh tế, góp phần phát triển bền vững", bà Diệp Thảo cho hay.

Ngay tại sự kiện, bà Diệp Thảo cùng ban lãnh đạo công ty thông báo sẽ trao mô hình kinh doanh WeHome Café cho 100 trường hợp khó khăn tại quận 8. Theo đó, mỗi chị em nhận một bộ xe cà phê trị giá 44,5 triệu đồng; tặng đơn hàng đầu tiên; hỗ trợ nguyên vật liệu ba triệu đồng; được đào tạo pha chế không tốn phí; miễn phí thương hiệu năm đầu. King Coffee cam kết hỗ trợ họ vận hành mô hình khởi nghiệp, tạo điều kiện trở thành "We đại lý" (hưởng giá mua ưu đãi, chính sách khuyến mại và nhiều đặc quyền trong tháng).

Bà Diệp Thảo (trái) trao mô hình WeHome Café cho các trường hợp tại quận 8. Ảnh: TNI King Coffee

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo lý giải Women Can Do nằm trong khuôn khổ đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp của Chính phủ đoạn 2017-2025. Bà và cộng sự đặt mục tiêu trao quyền, giúp phái nữ làm chủ kinh tế thông qua các chương trình đào tạo, hỗ trợ kinh doanh. Dự án cam kết tạo cơ hội cho 100.000 chị em trên cả nước, qua đó thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển kinh tế địa phương.

"Dự án hướng đến những chị em khó khăn, có mặt bằng nhưng không đủ tài chính để khởi nghiệp", bà Diệp Thảo cho hay. Theo đó, các đoàn thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp quận, tỉnh, thành sẽ đề xuất, tổng hợp danh sách và gửi về công ty King Coffee. Ban lãnh đạo sẽ tìm hiểu kỹ từng trường hợp để hỗ trợ.

Trước quận 8, bà Diệp Thảo đã tặng mô hình kinh doanh WeHome Café cho nhiều chị em ở quận 3, TP HCM (hai đợt), Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk (hai đợt), Đà Lạt (Lâm Đồng), Gia Lai, Hưng Yên (HN).

"Qua mô hình WeHome Café, dự án giúp phụ nữ có cơ hội khởi nghiệp và mang đến kiến thức, kỹ năng cùng sự hỗ trợ toàn diện để họ có thể tự tin làm chủ kinh tế", bà Diệp Thảo nói thêm.

Nhiều chị em quan tâm mô hình kinh doanh cà phê tại sự kiện ngày 18/10. Ảnh: TNI King Coffee

Từ năm 1996, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nhìn thấy tiềm năng lớn của cà phê Việt Nam và tìm đường đưa đặc sản này ra thế giới. Hiện King Coffee có mặt 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Nga, Singapore, Hàn Quốc...

Năm 2021, thương hiệu được Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch chọn tham gia Expo 2020 Dubai. Cùng năm, đơn vị đoạt ba kỷ lục thế giới cho cà phê Robusta Việt và văn hóa cà phê Việt. Tạp chí Asia Business Outlook (Singapore) bình chọn King Coffee là Top 10 công ty cà phê hàng đầu Đông Nam Á 2023.

Tháng 6/2016, thương hiệu ra mắt lần đầu tại Mỹ, hiện có mặt tại hệ thống Costco Wholesale, chuỗi bán buôn lớn nhất nước này, trong đó, King Coffee 3in1 là cà phê Việt bán chạy nhất. Sản phẩm đang lên kệ 1.300 cửa hàng thuộc chuỗi bán lẻ TJ Maxx, Mỹ.

Tại Australia, King Coffee "phủ" khắp chuỗi bán sỉ, lẻ nổi tiếng như Woolworth, Costco. Tương lai, bà Diệp Thảo đặt mục tiêu tiếp tục đưa thương hiệu đến hệ thống Walmart, Sam Club, Kroger.

Đông Vệ