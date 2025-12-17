Sandro ra mắt bộ sưu tập mùa lễ hội cuối năm

Mùa lễ hội năm nay, nhà mốt Sandro ra mắt chiến dịch hình ảnh mới với không gian nghệ thuật "Sandro Holiday Season" đề cao sự thanh lịch. Bộ sưu tập xóa nhòa ranh giới giữa nhiếp ảnh thời trang và nghệ thuật sắp đặt, nâng tầm tủ đồ mùa lễ hội với loạt ảnh quảng bá hài hước, cá tính.
Theo đó, các mẫu trang phục thể hiện sự tối giản thường nhật với những dải màu tươi tắn làm điểm nhấn đặt trong không khí lễ hội đang gần kề. Một khối kim tự tháp đơn giản (ảnh trái) giả làm cây thông thay với dụng ý của đội ngũ sáng tạo của studio Sandro: "tủ đồ mùa lễ hội này vẫn sẽ hữu dụng ngay cả sau mùa lễ hội".
Triết lý "The Art of Giving" trở thành kim chỉ nam cho các thiết kế quà tặng mùa này khi Sandro khéo léo chuyển hóa tinh thần sẻ chia và trân trọng thành ngôn ngữ thời trang tinh giản nhưng giàu cảm xúc. Các thiết kế tập trung vào đường cắt gọn gàng, cấu trúc chuẩn xác và tính ứng dụng cao. Bảng màu trung tính như đen, be, xám, trắng được điểm xuyết bằng những gam ấm áp của mùa lễ hội, tạo nên tổng thể hài hòa, dễ mặc tạo dấu ấn. Chất liệu cao cấp như len, dạ, tweed hay satin được xử lý tinh tế, mang lại cảm giác sang trọng kín đáo.
Họa tiết quả trám trên nền đồ len truyền thống quay trở lại, gợi nhắc cảm giác giá lạnh ngọt ngào của những mùa Noel ấu thơ. Trong cách diễn giải của Sandro, tinh thần retro được làm mới bằng lối phối hiện đại: áo khoác tweed dáng gọn kết hợp cùng quần denim lửng, tạo nên tổng thể ngẫu hứng nhưng vẫn chỉn chu. Sự ăn ý của bảng màu be - xanh denim mài kinh điển giúp bộ trang phục giữ được nét thanh lịch đặc trưng, tránh cảm giác xuề xòa hay rối mắt, đồng thời khắc họa hình ảnh quý cô thành thị phóng khoáng mà tinh tế.
Chiếc khăn len hồng phấn quấn hờ trên cổ quý ông trở thành điểm chấm phá thú vị, làm mềm đi tổng thể trang phục nam tính, gợi liên tưởng đến hình ảnh chú bù nhìn tuyết tối giản giữa không khí mùa đông. Ở phía đối diện, quý cô giữ trọn sự ấm áp với trench coat màu lông lạc đà cổ điển, được làm mới bằng cách phối ngẫu hứng cùng đôi giày Mary Jane. Sự kết hợp này tạo nên sự giao thoa giữa nét thanh lịch và tinh thần lễ hội.
Bộ sưu tập mùa lễ hội không thể thiếu các thiết kế dạ tiệc. Những phom dáng tối giản, lược bỏ tối đa tiểu tiết để nhường chỗ cho chất liệu cao cấp và đường cắt may sắc sảo. Những thiết kế này ôm trọn đường cong cơ thể, tôn sự quyến rũ của quý cô, sang trọng không phô trương.
Tủ đồ nam tiếp tục duy trì sự thanh lịch của quý ông Paris kết hợp hài hòa giữa tính ứng dụng và thẩm mỹ cao cấp. Các thiết kế áo khoác da, denim và len ấm áp được phối layer ngẫu hứng.
Trang phục dệt kim ấm áp xuất hiện trên những tông màu từ trung tính tới rực rỡ, đậm tinh thần lễ hội. Từ len xám lông chuột ấm áp truyền thống tới chiếc áo len cổ tròn màu thiên thanh - tất cả đều khoác lên vẻ rạng rỡ của mùa tiệc.
Chiếc áo len quá khổ mang hơi thở hoài niệm, gợi nhớ món quà mẹ từng chuẩn bị "mặc lớn cho vừa", nay được tái định vị như một tuyên ngôn của thời trang đường phố.
Ảnh: Sandro
