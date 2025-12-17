Sandro ra mắt bộ sưu tập mùa lễ hội cuối năm

Mùa lễ hội năm nay, nhà mốt Sandro ra mắt chiến dịch hình ảnh mới với không gian nghệ thuật "Sandro Holiday Season" đề cao sự thanh lịch. Bộ sưu tập xóa nhòa ranh giới giữa nhiếp ảnh thời trang và nghệ thuật sắp đặt, nâng tầm tủ đồ mùa lễ hội với loạt ảnh quảng bá hài hước, cá tính.

Theo đó, các mẫu trang phục thể hiện sự tối giản thường nhật với những dải màu tươi tắn làm điểm nhấn đặt trong không khí lễ hội đang gần kề. Một khối kim tự tháp đơn giản (ảnh trái) giả làm cây thông thay với dụng ý của đội ngũ sáng tạo của studio Sandro: "tủ đồ mùa lễ hội này vẫn sẽ hữu dụng ngay cả sau mùa lễ hội".