Sandra Bullock hối hận khi đóng 'Speed 2'

Minh tinh Sandra Bullock cho biết vẫn cảm thấy xấu hổ mỗi khi nghĩ lại bộ phim "Speed 2" từng tham gia 25 năm trước.

Ngày 22/3, ngôi sao The Lost City trả lời phỏng vấn trang TooFab: "Tôi có một bộ phim không được ai nhắc đến nhưng bản thân luôn thấy xấu hổ vì đã tham gia. Tên nó là Speed 2. Tôi đã nhiều lần lên tiếng về dự án này. Kịch bản thật vô lý. Trái ngược cái tên, bộ phim giống một con tàu chậm tiến về đất liền".

Sandra Bullock (trái) trong "Speed 2". Ảnh: 20th Century Fox

Bullock nhận lời đóng Speed 2 sau thành công của phần một, đóng chung Keanu Reeves. Tuy nhiên, tài tử Canada từ chối tham gia dự án sau khi đọc kịch bản. Nhà sản xuất tuyển ngôi sao người Mỹ Jason Patric thay thế Reeves, đóng tình nhân của Bullock. Hai nhân vật tận hưởng kỳ nghỉ trên du thuyền tại vùng biển Caribbe. Tuy nhiên, một tên khủng bố (Willem Dafoe) khống chế thuyền trưởng và dự định cho đâm vào tàu chở dầu.

Giới phê bình đánh giá tiêu cực Speed 2 sau khi phim ra mắt, nhận điểm trung bình 4% theo thống kê của Rotten Tomatoes. Dự án cũng thất bại tại phòng vé, chỉ kiếm về 164 triệu USD trên ngân sách 160 triệu USD. Phần một của phim từng đạt doanh thu 350 triệu USD.

Sandra Bullock, sinh năm 1964, là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng. Cô đóng phim từ thập niên 1980 và gây tiếng vang sau dự án hành động Speed (1994). Sau đó, minh tinh trở thành sao hạng A Hollywood với hàng loạt phim hài lãng mạn ăn khách như While You Were Sleeping (1995), Hope Floats (1998), Miss Congeniality (2000)...

Trong sự nghiệp, cô đoạt nhiều giải thưởng gồm Oscar, Quả Cầu Vàng, SAG và nhiều năm góp mặt trong danh sách những nữ diễn viên có cát-xê cao nhất thế giới. Gần đây, cô tái xuất màn ảnh với phim hài The Lost City, đóng cùng Channing Tatum.

The Lost City THÀNH PHỐ MẤT TÍCH Sandra Bullock trong "The Lost City". Video: CGV

Đạt Phan (theo Variety)