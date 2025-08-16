Sancho xăm tên bạn gái hơn 7 tuổi

Tiền vệ Jadon Sancho gần như xác nhận mối quan hệ tình cảm với nữ rapper Mỹ Saweetie khi xăm tên cô lên cổ, đồng thời che đi hình xăm liên quan đến tình cũ.

Sancho, 25 tuổi, được bắt gặp cùng Saweetie, 32 tuổi tại tiệm Apollo Tattoo and Piercing ở California. Trên Instagram của tiệm, tiền vệ người Anh để lộ hình xăm mới với dòng chữ Qiava - tên đệm của Saweetie - phía sau tai trái.

Cầu thủ của Man Utd cũng che phủ dòng chữ "her only" (chỉ mình cô ấy) liên quan đến tình cũ trên bàn tay bằng một hình hoa nhiều màu. Không rõ Sancho xăm hình này dành tặng bạn gái nào.

Jadon Sancho xăm dòng chữ Qiava phía sau tai trái khi đi cùng Saweetie tới tiệm Apollo Tattoo and Piercing ở California.

Saweetie, tên thật Diamonté Quiava Valentin Harper, sinh năm 1993 tại California, Mỹ. Cô nổi tiếng trong làng rap Mỹ với các bản hit Icy Grl, My Type, Best Friend và từng nhận nhiều giải thưởng âm nhạc lớn. Ngoài ca hát, Saweetie là biểu tượng thời trang, thường góp mặt tại Met Gala và hợp tác với nhiều thương hiệu danh tiếng. Cô từng hẹn hò rapper Quavo (Migos) trước khi đến với Sancho.

Công chúng bắt đầu biết về quan hệ giữa Saweetie với Sancho từ tháng 5, khi hai người ôm nhau, và ca sĩ Mỹ cũng cầm áo Chelsea chụp ảnh lưu niệm sau trận Chelsea hòa Bournemouth 2-2 trên sân Stamford Bridge ngày 15/1. Sau khi cùng Chelsea vô địch Europa Conference League, Sancho cũng bị phát hiện để ảnh Saweetie làm màn hình khóa điện thoại.

Saweetie ôm Sancho và cầm áo Chelsea chụp ảnh sau trận Chelsea hòa Bournemouth 2-2 trên sân Stamford Bridge ngày 15/1.

Sancho hiện bị gạt khỏi kế hoạch của HLV Ruben Amorim tại Man Utd, và đang đàm phán với nhiều CLB. Mới nhất, Roma gửi đề nghị mượn một mùa kèm điều khoản mua đứt, nhưng Man Utd chỉ chấp nhận bán đứt với giá 30 triệu USD.

Sancho cũng được cho sẵn sàng giảm một nửa lương để trở lại CLB cũ Dortmund hè này. Man Utd đang trả 360.000 USD mỗi tuần cho Jadon Sancho. Và để trở lại Dortmund, tiền đạo cánh 25 tuổi sẵn sàng giảm còn 180.000 USD.

Khi còn chơi cho Dortmund giai đoạn 2017-2021, Sancho là một trong những cầu thủ trẻ hay nhất châu Âu. Trong 137 trận, anh ghi 50 bàn và kiến tạo 64 lần cho đội bóng Đức. Tuy nhiên, từ khi gia nhập Man Utd với giá 93 triệu USD năm 2021, Sancho chưa bao giờ đạt phong độ tốt. Trong 82 trận, anh chỉ ghi 12 bàn và kiến tạo sáu lần.

Hồng Duy tổng hợp