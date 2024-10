Sản xuất trò chơi, trang phục, phụ kiện cảm hứng phim 'Cám'

Công ty ProductionQ ra mắt loạt trò chơi, bộ sưu tập thời trang, nước hoa và nhiều sản phẩm lấy cảm hứng từ các nhân vật trong phim điện ảnh "Cám".

Theo ông Hoàng Quân - CEO công ty ProductionQ kiêm nhà sản xuất phim điện ảnh Cám, hiện phim ảnh phát triển vượt xa một trải nghiệm đơn lẻ, thay vào đó đóng vai trò là điểm khởi đầu dẫn đến loạt sản phẩm liên quan.

"Mỗi sản phẩm sẽ gia tăng trải nghiệm của khán giả với câu chuyện. Mô hình này gọi là thương hiệu truyền thông (media franchise), được xem là cách tiếp cận quan trọng của ngành giải trí đương đại", ông cho hay.

Đơn cử, từ các phim siêu anh hùng dựa trên truyện tranh của mình, Marvel Studios đã xây dựng hệ sinh thái nhượng quyền thương mại gồm: đồ chơi, trò chơi điện tử, quần áo, thậm chí cả điểm tham quan ở công viên giải trí.

Loạt phim Star Wars, Harry Potter cũng áp dụng chiến lược này để thu hút fan, thúc đẩy tình yêu của họ với thương hiệu và tạo tác động văn hóa lâu dài. Nhờ lối đi này, nội dung phim được mở rộng sang nhiều hình thức truyền thông và hàng hóa.

Nhà sản xuất Hoàng Quân tiết lộ Cám - dị bản kinh dị của cổ tích Tấm Cám - vừa thu về 100 tỷ đồng. "Khán giả bị thu hút bởi nội dung phản ánh văn hóa địa phương, nhưng trình bày qua lăng kính hiện đại, nhất là dự án đậm yếu tố văn hóa dân gian như Cám, Tết ở làng địa ngục, Kẻ ăn hồn", anh phân tích.

Nhà sản xuất cho rằng Cám mạnh về IP (sở hữu trí tuệ), lấy cảm hứng văn hóa dân gian và là ví dụ điển hình cho "cách kể chuyện mới sẽ thu hút khán giá nhiều thế hệ". Để tăng trải nghiệm cho khán giả, anh và êkíp quyết định thử nghiệm mô hình thương hiệu truyền thông, ra mắt loạt sản phẩm đi kèm đậm dấu ấn phim Cám.

Cụ thể, board game Lễ Hiến Tế (trò tương tác trên bàn cờ) được xây dựng quanh tình tiết chủ đạo của phim, đồng thời mô phỏng game "tìm kẻ giấu mặt" đang được ưa chuộng. Nhà sản xuất Hoàng Quân lý giải muốn tạo trò chơi đơn giản, nhanh chóng, gắn kết người trẻ.

Bộ board game Lễ Hiến Tế. Ảnh: ProductionQ

Công ty ProductionQ cũng tung đồ chơi hộp mù (blindbox) đậm dấu ấn Cám, dành cho nữ giới 20-28 tuổi. CEO Hoàng Quân dẫn chứng sau khi mở cửa hàng tại Việt Nam, Popmart - doanh nghiệp Trung Quốc - tạo "cơn sốt" săn lùng các phiên bản blindbox quý hiếm.

Ở Trung, nhiều dự án blindbox dựa trên IP phim thành công nhờ crowdfunding (gọi vốn cộng đồng). Tiêu biểu là trò chơi hộp mù từ phim Trường nguyệt tẫn minh, doanh thu 616 nghìn NDT, gấp 30 lần mục tiêu đề ra.

Bộ art toy Cám (đồ chơi nghệ thuật) sản xuất trên dây chuyền gia công tiêu chuẩn quốc tế, nhấn vào thiết kế mới lạ, gợi nhắc nhân vật Tấm, Cám, Thái Tử, Bạch Lão, Hai Hoàng và Cá Bống Quỷ. Nhà sản xuất xử lý kỹ chất liệu, đồ họa, mang đến trải nghiệm chân thực cho người sưu tầm.

Đồ chơi nghệ thuật cảm hứng từ nhân vật trong phim "Cám". Ảnh: ProductionQ

Doanh nghiệp còn tung bộ sưu tập thời trang Caostu x Cám, kết hợp văn hóa truyền thống và hiện đại. Các thiết kế tái hiện áo dài ông đồ xưa, nhấn vào lớp voan đen mỏng trên nền lụa trắng. Trong khi đó, sơ mi và áo khoác phối vải tuyn.

Bộ sưu tập chú trọng kỹ thuật khắc bản gỗ truyền thống và công nghệ in lụa, tạo họa tiết đậm chất cổ tích gốc Tấm Cám. Trắng - đen là màu sắc chủ đạo, kết hợp chi tiết thêu đỏ, hòa quyện nét cổ điển lẫn hiện đại. Nhà sản xuất hướng đến người trẻ yêu sự khác biệt, quan tâm văn hóa dân gian nước nhà.

Ngoài ra, nước hoa dựa trên tính cách nhân vật Tấm, Cám dành cho phái nữ 20-30 tuổi. Dòng "The Secret of Tấm" bí ẩn với hoa mộc tê, long diên hương, phảng phất hương thơm quả thị. Còn "The Whisper of Cám" là nốt hương hoa sen, súng, ngây thơ nhưng cuốn hút.

Diễn viên Rima Thanh Vy (vai Tấm, trái) và Lâm Thanh Mỹ (Cám, phải) làm đại diện cho hai dòng nước hoa vừa ra mắt. Ảnh: ProductionQ

Hoàng Quân cho biết đây là hướng đi lâu dài cho loạt phim sau của anh. "Mô hình nhượng quyền truyền thông thiết lập hệ sinh thái phong phú, giúp người hâm mộ có thêm hình thức tương tác với nhân vật, câu chuyện yêu thích. Nhờ đó, phim gắn kết mọi người rất lâu sau khi rời rạp. Là nhà làm phim kiêm người kể chuyện, chúng tôi học hỏi từ quốc tế, hy vọng áp dụng được ở Việt Nam", anh nói thêm.

Đông Vệ