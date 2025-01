Sản xuất thuốc giả hỗ trợ điều trị bệnh xơ gan

Hà NộiTại phòng khám đa khoa Bách Giai, nhóm nghi phạm đã dán nhãn mác cho các lọ thuốc nhập từ Trung Quốc không rõ nguồn gốc, "biến" thànnh thuốc Vinluta 600mg.

Ngày 5/1, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố vừa khởi tố Vũ Thị Thảo, 29 tuổi và Lin Kai Yuan, 40 tuổi, về tội Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; Dương Thị Như Hồng, 25 tuổi, về tội Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Theo điều tra ban đầu, Phòng khám đa khoa Bách Giai (813-815 đường Giải Phóng) trực thuộc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Hải Cát, hoạt động về chuyên khoa nam. Thảo là đại diện theo pháp luật song thực chất Lin Kai Yuan và 3 người Trung Quốc khác là ông chủ thực sự, điều hành mọi hoạt động.

Những người này tự mua thuốc từ Trung Quốc, in ấn nhãn mác giả mạo rồi chỉ đạo nhân viên thay nhãn mác. Nhằm tránh bị phát hiện, họ kiểm soát chặt nhân viên qua hệ thống giám sát camera. Doanh thu hàng tháng lên đến hàng tỷ đồng nhưng các ông chủ chi đạo không ghi vào báo cáo tài chính.

Rất nhiều lọ thuốc không rõ nguồn gốc đã được phát hiện tại phòng khám. Ảnh: Công an cung cấp

Tại thời điểm kiểm tra hồi giữa tháng 12/2024, công an phát hiện từ tầng 1 đến tầng 3 phòng khám được cấp phép hoạt động nhưng không có bác sĩ, không cung cấp được các giấy tờ, hồ sơ pháp lý theo quy định. Tầng 5 không được cấp phép hoạt động nhưng vẫn tiến hành khám chữa bệnh, tiêm, truyền cho bệnh nhân.

Tại tầng 8 tòa nhà có Lin Kai Yuan và 3 người mang quốc tịch Trung Quốc. Trong đó một người không có giấy phép lao động và 3 trường hợp còn lại thì có giấy phép thể hiện chức danh là kỹ thuật viên bảo dưỡng thiết bị y tế tại Công ty Thiết bị Y tế Hải Cát.

Khám địa chỉ trên, nhà chức trách phát hiện có khoảng 2.000 lọ thuốc được dán nhãn mác tiếng Trung Quốc, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Một số vỏ hộp thuốc Vinluta 600mg (thuốc hỗ trợ điều trị xơ gan) của Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc sản xuất. Nhiều miếng dán nhãn mác tên Viluta của Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc và Avigly chưa được sử dụng để dùng dán vào các lọ thuốc không rõ nguồn gốc.

Tại đây còn nhiều loại dược liệu không rõ nguồn gốc và các túi thuốc đông y đã được sắc.

Nhãn mác giả thuốc Việt thu giữ tại phòng khám. Ảnh: Công an cung cấp

Khi công an làm việc, Công ty Dược phẩm Vĩnh Phúc khẳng định không bán hàng cho Phòng khám đa khoa Bách Giai. Vinluta là thuốc giả, không phải sản phẩm do Dược phẩm Vĩnh Phúc sản xuất.

Phạm Dự