Sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả từ axít công nghiệp và nước lã

Nghệ AnLê Thị Lộc bị cáo buộc sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước lã để sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả, tiêu thụ tại các chợ và cửa hàng tạp hóa.

Lộc, 34 tuổi, trú xã Thiên Nhẫn, bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, tạm giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo điều 193 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Lộc nghe cảnh sát đọc lệnh khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, giữa năm 2025, Lộc sử dụng nhà tại khu vực rừng núi thuộc xã Thiên Nhẫn (trước đây thuộc huyện Nam Đàn) để sản xuất giấm. Thay vì làm giấm gạo bằng phương pháp lên men tự nhiên, Lộc nghĩ ra phương pháp tăng lợi nhuận và rút ngắn thời gian sản xuất bằng cách trộn axit axetic công nghiệp với nước lã theo tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước, sau đó san chiết vào chai nhựa và đóng nắp thành phẩm, dán nhãn "giấm gạo lên men tự nhiên".

Cuối tháng 1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đột kích nhà của Lộc ở xã Thiên Nhẫn, bắt quả tang một số công nhân đang pha chế axit axetic với nước lã để làm giấm. Lực lượng chức năng thu tại hiện trường hơn 6.000 chai giấm thành phẩm đựng trong 258 thùng carton, 21.000 nhãn hiệu giấm, 10 lít axit axetic công nghiệp cùng nhiều tang vật liên quan.

Can nhựa chứa axit axetic công nghiệp mà Lộc mua về để pha chế, sản xuất giấm giả. Ảnh: Công an cung cấp

Nhà chức trách cáo buộc, từ giữa năm 2026 đến nay, cơ sở của Lộc sản xuất hơn 60.000 lít giấm giả, đem tiêu thụ tại các chợ, cửa hàng tạp hóa trong và ngoài tỉnh.

Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng axit axetic công nghiệp để pha chế giấm gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng, dẫn tới tổn thương dạ dày, ngộ độc thần kinh, thậm chí gây ung thư hoặc tử vong nếu vượt quá ngưỡng cho phép.

Công an thu giữ hàng trăm hộp carton chứa giấm giả. Ảnh: Công an cung cấp

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Đức Hùng