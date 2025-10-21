Nghệ AnPhan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thương mại An Thịnh Food, bị cáo buộc sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả mang thương hiệu Keva Gold.

Ngày 21/10, bà Mai, 47 tuổi, trú xã Thuần Trung, bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can, bắt giam về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, theo khoản 3, điều 193 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Mai (giữa), tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tháng 3/2024, bà Mai thành lập Công ty TNHH thương mại An Thịnh Food, trụ sở đóng tại xã Đô Lương, trước đây thuộc huyện Đô Lương; ngành nghề đăng ký là sản xuất dầu, mỡ động vật. Bà Mai sau đó xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, nguyên liệu, thuê nhân công để sản xuất dầu ăn mang thương hiệu Keva Gold.

Nhà chức trách cáo buộc, vì mục đích trục lợi, bà Mai chỉ đạo cấp dưới sản xuất dầu ăn không bổ sung vitamin A theo quy định của pháp luật nhưng vẫn in trên mác sản phẩm thông tin "được tăng cường vitamin A" nhằm đánh lừa người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương mại.

Bên trong xưởng sản xuất dầu ăn giả của Công ty TNHH thương mại An Thịnh Food. Ảnh: Công an cung cấp

Ngoài ra, dầu ăn Keva Gold thể hiện trên nhãn hàng hóa có chỉ tiêu Natri 23,7 mg/100 g, song thực thế hàm lượng chỉ dưới 0,3 mg/100 g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố.

Quá trình điều tra hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Công ty TNHH thương mại An Thịnh Food có dấu hiện vi phạm nên cử cán bộ theo dõi trong thời gian dài để truy tìm chứng cứ.

Trung tuần tháng 6, kiểm tra công ty, lực lượng chức năng thu 3.934 thùng dầu ăn thực vật dán nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng hơn 37.000 lít. Số dầu ăn này được xác định là hàng giả, không bổ sung vitamin A, thiếu nhiều hàm lượng so với công bố trên nhãn hàng hóa.

Cảnh sát kiểm tra các can nhựa đựng dầu ăn giả tại công ty của bà Mai. Ảnh: Công an cung cấp

Tử tháng 4/2024 đến thời điểm bị kiểm tra, Công ty TNHH thương mại An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả, trị giá khoảng 75 tỷ đồng. Hàng được cung cấp cho các đại lý, khách hàng ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, TP Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên...

Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những tổ chức, cá nhân từng mua dầu thực vật của An Thịnh Food liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế để giải quyết.

Đức Hùng