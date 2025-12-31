Sản xuất của Trung Quốc tăng trở lại sau 8 tháng giảm

Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) của Trung Quốc bất ngờ trên 50 điểm sau 8 tháng liên tiếp dưới mốc này, nhờ đơn hàng trong nước tăng.

Ngày 31/12, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố số liệu cho thấy PMI nước này đạt 50,1 điểm trong tháng 12. Đây là lần đầu tiên PMI của Trung Quốc trên 50 điểm sau 8 tháng liên tiếp dưới mốc này. PMI trên 50 cho thấy hoạt động sản xuất có sự tăng trưởng.

Huo Lihui - chuyên gia tại NBS cho biết niềm tin dường như đang cải thiện nhờ hoạt động tích trữ hàng hóa trước Tết Nguyên đán. Ông nhận thấy có sự khởi sắc trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm và thực phẩm - đồ uống.

Chỉ số phụ về sản xuất đạt 51,7, tăng từ 50 của tháng 11. Chỉ số theo dõi đơn hàng mới cũng tăng lên 50,8 điểm - cao nhất kể từ tháng 3. Thời gian giao hàng của nhà cung cấp cũng cải thiện.

Tuy nhiên, đơn hàng xuất khẩu mới vẫn ì ạch, chỉ nhích lên 49 điểm. Việc này cho thấy giới chức cần tiếp tục thúc đẩy cầu nội địa và giảm phụ thuộc vào Mỹ - thị trường tiêu dùng lớn nhất thế giới, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tăng áp thuế nhập khẩu.

Một công nhân tại một nhà máy bán dẫn ở Tân Châu, Sơn Đông, Trung Quốc, ngày 15/1. Ảnh: Reuters

Julian Evans-Pritchard, kinh tế trưởng phụ trách Trung Quốc tại Capital Economics, nhận định: "Chúng tôi cho rằng đây nhiều khả năng chỉ là đợt phục hồi ngắn hạn của hoạt động kinh tế, hơn là sự khởi đầu cho một chu kỳ bền vững".

Bức tranh tổng thể vẫn cho thấy nhiều thách thức mang tính cơ cấu, từ khủng hoảng bất động sản kéo dài đến tình trạng dư thừa sản lượng công nghiệp. Các vấn đề này có thể còn kéo dài sang năm 2026.

Dù vậy, số liệu hôm nay có thể giúp nhà hoạch định chính sách lạc quan hơn. Giới chức Trung Quốc không tung thêm các gói kích thích lớn nào trong năm nay để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5%.

Tuy nhiên, việc thúc đẩy sản xuất trong nước mà không có thêm biện pháp hỗ trợ tiêu dùng có thể làm trầm trọng thêm áp lực giảm phát. Theo số liệu công bố tuần trước, lợi nhuận của các hãng công nghiệp Trung Quốc tháng 11 giảm 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giảm mạnh nhất hơn một năm, cho thấy tiêu dùng từ các hộ gia đình chưa bù đắp được sự suy yếu do kinh tế toàn cầu chậm lại.

Người tiêu dùng Trung Quốc đến nay vẫn dè dặt trong chi tiêu. Nguyên nhân là triển vọng việc làm thiếu chắc chắn và khủng hoảng bất động sản kéo dài làm giảm tài sản của hộ gia đình.

Hà Thu (theo Reuters)