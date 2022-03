Săn voucher hàng chục triệu đồng từ BEST Express khi mua hàng Shopee

BEST Express dành tặng voucher trị giá cao nhất đến 8,3 triệu đồng cùng hàng trăm voucher 83.000 đồng cho người dùng Shopee nhân dịp "siêu sale 15/3".

BEST Express hiện là một trong những đơn vị chuyển phát nhanh được nhiều người dùng thương mại điện tử ưa chuộng. Đơn vị thường xuyên triển khai các chương trình khuyến mãi trên nền tảng thương mại điện tử này, mang thêm tiện ích cho khách hàng trong những đợt sale lớn.

Sắp tới, nhằm chào đón sự kiện "siêu sale tháng 3" diễn ra trong hai ngày 14-15/3, BEST Express tiếp tục triển khai chương trình tặng voucher cho khách hàng may mắn. Trị giá cao nhất đến 8,3 triệu đồng. Ngoài ra còn hàng trăm voucher 83.000 đồng khác trên chương trình vòng quay may mắn, phát trực tiếp trên kênh Shopee Live.

BEST Express dành tặng voucher mua hàng cho người dùng ủng hộ dịch vụ vận chuyển của đơn vị trên sàn thương mại điện tử Shopee. Ảnh: BEST Express

Cụ thể, người dùng có thể săn voucher 8,3 triệu đồng vào hai khung giờ là 22h45 ngày 14/3 và 0h25 ngày 15/3. Voucher 83.000 đồng sẽ được phát ra trong vào khung 23h23 ngày 14/3 và 15h11 ngày 15/3. Voucher mua sắm không giới hạn mặt hàng, ngành hàng, số lượng sản phẩm, áp dụng trừ thẳng vào tổng giá trị đơn ở bước thanh toán. Người dùng trúng giải sẽ nhận mã trong ví Shopee.

Trước đó, BEST Express nhiều lần hợp tác cùng Shopee, dành tặng nhiều phần quà giá trị cho người dùng. Ngoài voucher mua hàng, đơn vị còn tổ chức sự kiện tặng voucher miễn phí vận chuyển, điện thoại iPhone, xe máy, ôtô... Tổng trị giá giải thưởng có khi lên đến hơn 500 triệu đồng.

Thông qua những chương trình tri ân này, doanh nghiệp vận chuyển muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến khách hàng vì đã tin tưởng, đồng hành cùng dịch vụ của BEST Express. Dự kiến trong năm 2022, BEST sẽ tiếp tục có những chương trình khuyến mãi thú vị khác với quà tặng giá trị cao gửi đến khách hàng, đối tác, giúp thu hút sự quan tâm và kích cầu mua sắm.

"Trong ngày siêu sale 15/3, trên các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là Shopee, có nhiều mặt hàng mở bán với giá ưu đãi. BEST Express hy vọng có thể thông qua sự kiện này, gửi đến đối tác, khách hàng đã ủng hộ dịch vụ của chúng tôi suốt thời gian qua những voucher giá trị cao, giúp mọi người thoải mái mua sắm. Cám ơn vì đã đồng hành cùng BEST. Hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục nhận sự ủng hộ của mọi người trong thời gian tới", vị đại diện chia sẻ.

Đồng thời, đơn vị cho biết luôn sẵn sàng xử lý, vận chuyển hàng hóa trong đợt "siêu sale 15/3". Toàn mạng lưới hơn 800 bưu cục phủ khắp 63 tỉnh, thành, 30 trung tâm phân loại tự động và đội ngũ hơn 7.000 shipper cam kết vận chuyển các kiện hàng đến tay người dùng nhanh chóng, toàn vẹn.

Đội ngũ nhân viên, shipper BEST Express cam kết giao hàng nhanh chóng, toàn vẹn trong đợt sale 15/3. Ảnh: BEST Express

Gia nhập thị trường Việt Nam từ cuối năm 2019, chuyển phát nhanh BEST Express đầu tư hàng triệu USD xây dựng 30 trung tâm phân loại hàng hóa tự động, phân bổ khắp cả nước. Tổng diện tích kho bãi đang khai thác hơn 100.000 m2 cùng gần 13.000 nhân viên công tác trên toàn hệ thống. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, đơn vị còn tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.

Doanh nghiệp đã phối hợp cùng Quỹ Hy vọng vận chuyển 500 bộ máy tính đến tận tay các em học sinh khó khăn, giúp các em an tâm học online thời dịch; vận chuyển sữa cho các bệnh nhi ung thư; xây cầu bê tông kiến thiết cuộc sống dân sinh tại Đồng bằng sông Cửu Long...

Ngoài ra, chương trình "Cơm no đến trường" với mục tiêu mang cơm no đến cho học sinh khó khăn cũng vừa được BEST Express phát động hồi cuối tháng 2/2022. Đến nay, hành trình đã kết nối với hàng nghìn học sinh các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguyệt Di