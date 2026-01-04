'Săn' việc làm trên ứng dụng hẹn hò

Thay vì tìm người yêu, nhiều cử nhân Mỹ lên Tinder hay Hinge để kết nối với nhà tuyển dụng, trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tại nước này chạm mốc 4,6%.

Tiffany Chau, 20 tuổi, sinh viên trường California College of the Arts, không lên Hinge để tìm bạn trai. Cô dùng ứng dụng này để "săn" nơi thực tập hè.

Trên hồ sơ cá nhân, Chau điều chỉnh thông tin để nhắm đến những người có khả năng giới thiệu việc làm. Chiến thuật này từng đưa cô đến một bữa tiệc Halloween, nơi nữ sinh viên mở rộng được mạng lưới quan hệ trong ngành thiết kế. Dù không tìm thấy sự đồng điệu về tình cảm, cô lại nhận được những lời khuyên nghề nghiệp quý giá từ một nhân sự tại tập đoàn tư vấn toàn cầu Accenture.

"Tôi coi ứng dụng hẹn hò như một nền tảng kết nối, giống Instagram hay LinkedIn vậy", Chau nói.

Tiffany Chau. Ảnh: Camille Cohen/Bloomberg

Chau không phải trường hợp duy nhất. Trong bối cảnh các phương thức nộp đơn truyền thống trở nên bế tắc vì AI lọc hồ sơ tự động, nhiều người trẻ Mỹ buộc phải tìm hướng đi mới.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp năm 2025 đã tăng lên 4,6%. Nhóm lao động có bằng cử nhân chịu ảnh hưởng rõ rệt khi tỷ lệ thất nghiệp tăng từ 2,5% lên 2,9% chỉ sau một năm. Áp lực này đẩy họ sang các nền tảng vốn chỉ dành cho tình yêu.

Khảo sát cuối năm 2025 của ResumeBuilder với hơn 2.200 người dùng cho thấy, khoảng một phần ba số người tham gia thừa nhận dùng ứng dụng hẹn hò để tìm cơ hội việc làm. Đa số nhắm vào những "người tình tiềm năng" đang làm việc tại các công ty mơ ước. Phần lớn trong số đó đã kết đôi thành công với nhân sự đang đảm nhận vị trí họ mong muốn.

Xu hướng này không chỉ giới hạn ở Gen Z hay người mới ra trường. Gần 50% số người mượn ứng dụng hẹn hò để tìm việc có mức thu nhập trên 200.000 USD mỗi năm. Số liệu cho thấy ngay cả nhân sự cấp cao cũng đang chật vật vượt qua cơn khủng hoảng tuyển dụng.

Alex Xiao, giám đốc một công ty khởi nghiệp công nghệ, cho biết thường xuyên nhận được lời đề nghị hỗ trợ công việc ngay khi đối phương nhìn thấy chức danh của anh trên hồ sơ. Thay vì lời chào làm quen, nhiều người hỏi thẳng về cơ hội nghề nghiệp.

Phản ứng trước làn sóng này, các nền tảng có thái độ trái ngược. Grindr tỏ ra cởi mở vì đặc thù cộng đồng coi đây là không gian kết nối đa mục tiêu. Ngược lại, đại diện Bumble khẳng định việc dùng ứng dụng để xin việc là đi ngược sứ mệnh cốt lõi. Hinge hay Tinder cũng khuyến cáo người dùng chỉ nên tập trung vào các mối quan hệ cá nhân, tránh mục đích thương mại.

Kait O’Neill ở Mỹ cảm thấy tội lỗi khi tìm việc trên ứng dụng hẹn hò. Ảnh: Kait O’Neill

Dù mở ra những cơ hội mới, phương thức này cũng để lại nhiều rắc rối về cảm xúc. Alaina Davenport, nghệ sĩ trang điểm tại Los Angeles, từng nhận được việc làm sau khi một người trên Hinge yêu cầu xem hồ sơ năng lực. Dù biết ơn vì có thu nhập, Davenport thừa nhận cô khao khát một cuộc hẹn hò đúng nghĩa hơn là một giao dịch công việc.

Nỗi thất vọng tương tự xảy ra với Kait O’Neill, 28 tuổi. Sau ba tháng thử vận may trên Hinge để chuyển ngành, cô cảm thấy tội lỗi khi kết đôi với nam giới chỉ vì nghề nghiệp của họ. Kait hiện quay lại với LinkedIn vì nhận ra phương pháp này chỉ làm tăng thêm căng thẳng.

Tiến sĩ Jeffrey Hall từ Đại học Kansas nhận định, việc tận dụng ứng dụng hẹn hò để tìm việc khó trở thành xu hướng đại chúng, nhưng nó phản ánh nỗ lực sinh tồn của con người trong thời kỳ bất định của thị trường lao động.

Minh Phương (Theo Bloomberg)