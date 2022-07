Săn váy cưới cũ

Nhiều cô dâu tiết lộ có thể chọn được chiếc váy cưới đẹp, thiết kế tinh xảo từng có giá hàng nghìn USD, nay bán lại rất rẻ.

Beverly Yip, 44 tuổi, luôn tưởng tượng được mặc một trong những chiếc váy cô dâu lộng lẫy như từ các thương hiệu nổi tiếng như Monique Lhuillier, Berta hay Casablanca, trong đám cưới.

Tháng 2/2021, cô đính hôn nhưng khi tìm hiểu về váy cưới, cô mới nhận ra chúng có thể tiêu tốn cả nghìn USD. Yip đã tìm đến các nhà bán lẻ đồ cũ trực tuyến và săn được chiếc váy của Jovani với giá 500 USD cho đám cưới hôm 26/6.

Yip nói chiếc váy có màu trắng ngà, viền cổ áo nhọn, thắt lưng đính pha lê và đường xẻ chân cao. "Bạn có thể tìm thấy chiếc váy khiến mình cảm thấy xinh đẹp hơn với ngân sách phù hợp, giúp tiết kiệm hàng nghìn USD tại các cửa hàng đồ cũ", người phụ nữ 44 tuổi nói.

Săn mẫu váy cưới hàng hiệu của các năm trước đang trở thành trào lưu của những cô dâu như Yip, giúp họ nổi bật hơn nhưng tiết kiệm được hàng nghìn USD.

Nhiều cô dâu chọn mua váy cưới cũ để tiết kiệm hàng nghìn USD. Ảnh minh họa: Shutterstock

Nikki Pak, 36 tuổi, chuyên gia kinh doanh ở Hamilton, New Zealand, mất hai tiếng lái xe để lấy chiếc váy mua trên trang web bán váy cô dâu cũ, tháng 2/2021. Pak chỉ phải trả 370 USD để sở hữu chiếc váy đến từ nhà thiết kế Stella York, từng được bán lẻ với giá 2.500 USD tại thời điểm ra mắt. "Tôi không muốn chi hàng ngàn USD cho một chiếc váy. Nhất là khi tôi đang mang thai và cần tổ chức hôn lễ sớm", cô nói.

Tại Vestiaire Collective, trang web bán lại đồ xa xỉ, lượng người đăng ký mua váy cưới cũ tăng 527% so với khoảng thời gian trước khi đại dịch nổ ra.

Kate Atkinson, chủ sở hữu Bridal Reloved, chuỗi cửa hàng bán lẻ đồ cũ ở Anh, cho biết trước đây váy bán lại thường có tuổi đời từ ba năm trở lên, nhưng ngày nay, chúng tương đối mới. Nguyên nhân được dự đoán là do nhiều cô dâu phải hủy hoặc hoãn đám cưới vì đại dịch. Nhưng người trong nghề tiết lộ, lý do bán váy chủ yếu do người mặc tăng cân trong thời gian giãn cách hoặc đã mang thai.

Jenna Wolf, 34 tuổi, ở Bloomfield, Michigan, đã mua một chiếc váy "Vera" của Lee Petra Grebenau để mặc trong đám cưới mà cô định tổ chức ở Miami hồi tháng 5/2020. Khi đại dịch ập đến, vợ chồng cô buộc phải hủy bỏ đám cưới vì địa điểm tổ chức phong tỏa.

Mùa xuân năm đó, cô Wolf và chồng kết hôn tại nơi sinh sống ở Los Angeles và đón con đầu lòng. "Và giờ tôi đang mang thai con thứ hai. Chiếc váy cưới mua với giá 7.500 USD không thể mặc vừa. Váy cưới là khoản chi lớn thứ hai sau địa điểm, tôi rất buồn khi phải bán lại", Wolf nói. Hiện chiếc váy chưa được mặc lần nào được niêm yết với giá 6.000 USD trên Still White.

Oke Oghene, 31 tuổi, sống ở Astoria, Queens, cũng mua hai chiếc váy để mặc trong đám cưới mà cô dự định tổ chức ở Brooklyn vào năm 2020, một cho buổi lễ và tiệc chiêu đãi.

Nhưng khi sự kiện bị hủy bỏ vì đại dịch, Oghene tổ chức đám cưới nhỏ trong một phòng họp ở khách sạn Marriott, ở Long Island. Riêng chiếc váy không được mặc được mua từ nhà thiết kế Vera Wang giá 1.000 USD, cô đang rao bán trên Still White với giá 800 USD.

Minh Phương (Theo NyTimes)