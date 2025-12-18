Săn vàng ròng từ logo máy điều hòa cũ

Hàn QuốcNhiều người đang lục tìm thiết bị điện tử cũ trong nhà sau khi phát hiện logo trên một số mẫu điều hòa, tivi đời cổ của LG được làm từ vàng thật.

Cơn sốt bắt đầu từ giữa tháng 12, khi một chủ tiệm trang sức ở Seoul đăng video thẩm định bộ chữ "Whisen" gỡ từ chiếc điều hòa sản xuất năm 2005. Người này xác nhận bộ logo được chế tác từ vàng 24K, nặng gần 3,75 gram (tương đương một chỉ vàng). Tại thời điểm thẩm định, bộ chữ được định giá 713.000 won (khoảng 13 triệu đồng).

Số vàng sau khi được nung chảy. Ảnh chụp màn hình từ Ringring Unni - YouTube

Chủ nhân món đồ cho biết ông suýt vứt bỏ vì tiệm vàng địa phương từ chối mua do không có giấy chứng nhận. "Tôi chỉ nhận ra giá trị của nó sau khi xem video nói logo Whisen là vàng thật", vị khách kể.

Ngay sau đó, một khách hàng khác cũng mang bộ logo tương tự đến bán và được định giá tới 748.000 won.

Đại diện LG Electronics xác nhận, năm 2005 hãng từng tung ra thị trường phiên bản giới hạn 10.000 chiếc điều hòa Whisen gắn logo vàng ròng để kỷ niệm vị thế thương hiệu bán chạy nhất thế giới. Năm 2008, hãng tiếp tục ra mắt 10.000 chiếc khác gắn tấm vàng 1 won có chữ ký nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, theo thời gian, chi tiết đắt giá này dần bị người dùng lãng quên.

Thông tin này đang gây bão mạng xã hội Hàn Quốc. Video thẩm định đã thu hút hơn một triệu lượt xem. Nhiều người cho biết sẽ lập tức về quê kiểm tra các thiết bị cũ của ông bà để tìm vận may.

Logo W-H-I-S-E-N bằng vàng. Ảnh: Chosun

Cơn sốt còn lan sang cả các dòng tivi đời cũ. Tháng trước, logo gắn trên chiếc tivi "XCANVAS" phiên bản giới hạn World Cup 2002 của LG cũng được phát hiện làm từ vàng 18K, có giá thu mua hơn 17 triệu đồng.

Cách đây 20 năm, giá vàng thấp nên những chi tiết này không quá nổi bật. Tuy nhiên, với đà tăng phi mã của giá vàng hiện nay, chúng bỗng trở thành những "kho báu" nằm ngay trong phòng khách.

"LG đã vô tình giúp khách hàng đầu tư vàng dài hạn suốt hai thập kỷ mà họ không hay biết", một cư dân mạng bình luận.

Bảo Nhiên (Theo Straits Times/ Chosun)