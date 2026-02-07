Thứ bảy, 7/2/2026
Thứ bảy, 7/2/2026, 21:05 (GMT+7)

Sân vận động lớn thứ hai thế giới ở nước nào?

Sân này có 132.000 chỗ ngồi, gấp 3 lần sân Mỹ Đình. Bạn có biết nó ở nước nào?

Lệ Nguyễn

