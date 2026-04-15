Săn tìm những bối cảnh phim kinh điển khi đến Hong Kong

Hong Kong từng là bối cảnh của nhiều phim điện ảnh trong nước và quốc tế nhờ sự hòa quyện giữa những tòa tháp chọc trời hiện đại và các tuyến phố nhộn nhịp, đậm chất truyền thống tại Mong Kok. Những địa điểm dưới đây giúp du khách khám phá các góc nhìn đa dạng về đặc khu này qua màn ảnh.

Đại lộ Tsim Sha Tsui

Năm 2017, bản chuyển thể điện ảnh "Vỏ bọc ma" (Ghost in the Shell) với sự tham gia của diễn viên Scarlett Johansson đã chọn nhiều nơi tại Hong Kong làm bối cảnh ghi hình. Các địa điểm xuất hiện trong phim gồm Trung tâm Văn hóa Hong Kong tại đại lộ Tsim Sha Tsui, bờ biển Bắc Giác (North Point), tòa nhà Quái vật (Monster Building) và chợ Yau Ma Tei. Qua kỹ xảo, bộ phim khoa học viễn tưởng này biến Hong Kong thành một đô thị tương lai.

Sau khi tản bộ dọc đại lộ Tsim Sha Tsui và ngắm nhìn toàn cảnh cảng Victoria, du khách có thể check in tại Đại lộ Ngôi sao để chiêm ngưỡng các bảng vinh danh, dấu tay và tượng đài của những nghệ sĩ nổi tiếng. Ngoài ra, Bảo tàng Nghệ thuật Hong Kong hoặc các buổi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa cũng là những điểm đến gợi ý cho hành trình khám phá văn hóa tại đây. Ảnh: HTB.