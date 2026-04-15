Săn tìm những bối cảnh phim kinh điển khi đến Hong Kong

Hong Kong từng là bối cảnh của nhiều phim điện ảnh trong nước và quốc tế nhờ sự hòa quyện giữa những tòa tháp chọc trời hiện đại và các tuyến phố nhộn nhịp, đậm chất truyền thống tại Mong Kok. Những địa điểm dưới đây giúp du khách khám phá các góc nhìn đa dạng về đặc khu này qua màn ảnh.
Đại lộ Tsim Sha Tsui
Năm 2017, bản chuyển thể điện ảnh "Vỏ bọc ma" (Ghost in the Shell) với sự tham gia của diễn viên Scarlett Johansson đã chọn nhiều nơi tại Hong Kong làm bối cảnh ghi hình. Các địa điểm xuất hiện trong phim gồm Trung tâm Văn hóa Hong Kong tại đại lộ Tsim Sha Tsui, bờ biển Bắc Giác (North Point), tòa nhà Quái vật (Monster Building) và chợ Yau Ma Tei. Qua kỹ xảo, bộ phim khoa học viễn tưởng này biến Hong Kong thành một đô thị tương lai.
Sau khi tản bộ dọc đại lộ Tsim Sha Tsui và ngắm nhìn toàn cảnh cảng Victoria, du khách có thể check in tại Đại lộ Ngôi sao để chiêm ngưỡng các bảng vinh danh, dấu tay và tượng đài của những nghệ sĩ nổi tiếng. Ngoài ra, Bảo tàng Nghệ thuật Hong Kong hoặc các buổi biểu diễn tại Trung tâm Văn hóa cũng là những điểm đến gợi ý cho hành trình khám phá văn hóa tại đây. Ảnh: HTB.
Trung tâm Tài chính Quốc tế và cảng Victoria
Khu Central trên đảo Hong Kong là bối cảnh biểu tượng cho nhiều phim điện ảnh Hollywood.
Trong tác phẩm "Kỵ sĩ bóng đêm" (2008) của đạo diễn Christopher Nolan, nhân vật Người Dơi do Christian Bale thủ vai có màn lao mình qua tòa nhà Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC). Cảnh quay này thu trọn vẻ đẹp của công trình biểu tượng bên bến cảng Victoria. Tòa nhà IFC cũng từng xuất hiện trong phim "Lara Croft: Tomb Raider - Chiếc hộp Pandora" (2003), với phân cảnh kịch tính khi nhân vật Lara của Angelina Jolie nhảy khỏi công trình này trong bộ đồ bay. Ảnh: HTB.
Phố Chùa và đồn cảnh sát Yau Ma Tei
Phố Chùa (Temple Street) là khu chợ đêm sầm uất với các quán ăn địa phương, các sạp hàng và nhà hàng nằm trong những tòa nhà cổ. Con phố thường xuyên xuất hiện trong nhiều bộ phim, tiêu biểu là bom tấn Chuyên Gia Phá Bom 2 (2020) với sự góp mặt của hai nam diễn viên Lưu Đức Hoa và Lưu Thanh Vân.
Chỉ cần đi bộ 10 phút từ Phố Chùa, du khách sẽ đến Đồn cảnh sát Yau Ma Tei. Được xây dựng từ năm 1922, trụ sở này thu hút người hâm mộ điện ảnh Hong Kong nhờ hành lang mái vòm và kiến trúc Tân cổ điển, bối cảnh yêu thích của nhiều đạo diễn, chẳng hạn các phim Xã Hội Đen (2005) và Vô Gian Đạo (2002).
Cách đó vài bước chân còn có rạp chiếu phim Broadway Cinematheque, và một quán cà phê nhỏ, ấm cúng. Ảnh: HTB
Cầu đi bộ khu Mong Kok
Cầu đi bộ Mong Kok là địa danh "đẹp như trên màn ảnh", được nhận diện qua video âm nhạc của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc MAMAMOO trong đĩa đơn Wind Flower (2018). Những địa điểm khác tại Hong Kong cũng xuất hiện như tiệm cắt tóc và tiệm bing sutt (một loại hình cà phê truyền thống). Ngày nay, du khách vẫn thường tới cầu đi bộ này để chụp ảnh.
Khi dạo chơi ở khu Mong Kok, du khách hãy ghé thăm Chợ Quý Bà (Ladies’ Market) và phố Tung Choi, nơi có các sạp bán lẻ, quán bar và nhà hàng. Ảnh: LaughTravelEat
Lôi Sinh Xuân Đường (Lui Seng Chun)
Lôi Sinh Xuân là một tòa nhà lịch sử tại Mong Kok, nơi trở thành nguyên mẫu cho Thánh đường trong bộ phim Doctor Strange (2016). Tòa nhà bốn tầng này được xây dựng năm 1931 và cải tạo năm 2012 để trở thành một trung tâm chăm sóc sức khỏe bằng y học cổ truyền. Dù Doctor Strange không thực sự ghi hình tại đây, nhưng các nhà làm phim đã tái hiện một bối cảnh đường phố Hong Kong lấy cảm hứng từ chính công trình lịch sử này. Ảnh: Chesnut Journal
Hệ thống thang cuốn ngoài trời ở đảo Hong Kong
Khi dạo quanh khu Central trên đảo Hong Kong, du khách không nên bỏ qua Tai Kwun, tổ hợp Đồn cảnh sát Trung Hoàn cũ và Chợ Trung tâm (Central Market), một tòa nhà lịch sử đã được chuyển đổi thành trung tâm văn hóa. Du khách dạo quanh các gian hàng và thưởng thức nhiều đồ ăn thức uống. Hai công trình này được kết nối bằng hệ thống thang cuốn dài 800 m, xây dựng năm 1993.
Đây cũng chính là địa điểm xuất hiện trong phim Kỵ Sĩ Bóng Đêm (The Dark Knight - 2008), nơi Christian Bale và Morgan Freeman có một cảnh quay chung giữa những con phố rực ánh đèn neon của các cửa hàng và dòng xe cộ nhộn nhịp. Năm 1994, thang cuốn cũng xuất hiện trong tác phẩm điện ảnh kinh điển Trùng Khánh Sâm Lâm của đạo diễn Vương Gia Vệ. Ảnh: Hong Kong Fast Facts
Bãi biển Thạch Áo (Shek-O)
Vua Hài Kịch (1999) của Châu Tinh Trì chủ yếu được ghi hình tại Thạch Áo, một ngôi làng ven biển ở đông nam đảo Hong Kong. Du khách có thể đến Thạch Áo bằng xe buýt từ bến Shau Kei Wan.
Tại Thạch Áo, du khách được chiêm ngưỡng những ngôi nhà rực rỡ sắc màu, leo núi Long Tích (Dragon’s Back). Với những người yêu điện ảnh, trung tâm y tế Thạch Áo là một điểm đến không thể bỏ qua, nơi nhân vật của Châu Tinh Trì dạy diễn xuất cho người dân địa phương. Đây cũng là nơi ông nảy sinh tình cảm với cô học trò Liễu Phiêu Phiêu, vai diễn do Trương Bá Chi đảm nhận. Ảnh: HTB
Tâm Anh (theo Michelin Guide, Hong Kong Tourism Board)