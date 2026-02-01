Sàn tiền số lớn nhất thế giới Binance sẽ mua 1 tỷ USD Bitcoin

Thay vì dùng stablecoin làm quỹ bảo vệ người dùng, Binance sẽ chuyển đổi sang Bitcoin với quy mô 1 tỷ USD nhằm xây dựng ngành công nghiệp tiền số.

Sàn giao dịch tiền số hàng đầu thế giới Binance vừa công bố kế hoạch chuyển đổi stablecoin đang được nắm giữ trong quỹ bảo vệ người dùng khẩn cấp trị giá 1 tỷ USD sang Bitcoin trong vòng 30 ngày tới. Stablecoin là tiền số có giá neo theo một tài sản tham chiếu bên ngoài, chẳng hạn như đồng USD. Trong khi đó, Bitcoin (BTC) là tiền số lớn nhất thế giới, với giá trị vốn hóa vượt 1.600 tỷ USD.

Quỹ tài sản an toàn cho người dùng (Secure Asset Fund for Users - SAFU) là một quỹ được thành lập nhằm bảo vệ người dùng trước các tổn thất phát sinh từ những sự cố ngoài dự kiến như bị tấn công mạng. Binance cho biết việc mua Bitcoin từ nguồn lực của quỹ này sẽ được thực hiện từng bước, đồng thời cam kết thực hiện các cuộc kiểm toán định kỳ. Nếu biến động giá BTC khiến giá trị quỹ giảm xuống dưới 800 triệu USD, Binance sẽ bổ sung trở lại để duy trì mức 1 tỷ USD.

"Sáng kiến này là một phần trong nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp lâu dài của Binance và chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy công việc liên quan, dần dần chia sẻ nhiều tiến bộ hơn với cộng đồng", đại diện sàn giao dịch này chia sẻ.

Theo báo cáo bằng chứng dự trữ (proof-of-reserves) của Binance, tính đến năm 2025, người dùng đang nắm giữ khoảng 163 tỷ USD tài sản số trên nền tảng này.

Từ giữa tháng 11/2025 đến nay, BTC mất mốc quan trọng 100.000 USD một đơn vị. Tiền số này sáng nay giao dịch quanh 84.000 USD, phục hồi hơn 2% so với hôm qua. Tuy nhiên nếu so với đỉnh giá 126.198 USD được thiết lập vào đầu tháng 10 năm trước, Bitcoin đang mất giá hơn 33%.

Paul Howard, giám đốc công ty giao dịch Wincent, cho rằng xu hướng tăng mạnh của nhiều kim loại quý như vàng và bạc những tháng qua đã hút dòng vốn rủi ro từ thị trường tiền số chuyển sang kênh tài sản khác. Tuy nhiên, động lực trên có thể đang thay đổi khi vàng và bạc giảm mạnh từ mức cao kỷ lục, lần lượt sụt hơn 10% và hơn 30% chỉ sau một phiên.

Bitcoin đang trên đà kết thúc tháng 1 với hiệu suất kém hơn vàng ở tháng thứ 6 liên tiếp. Thời gian qua, nhà đầu tư cũng phớt lờ biệt danh "vàng kỹ thuật số" của BTC và tìm đến sự an toàn của kim loại quý, vốn từ lâu được xem là nơi trú ẩn trong những giai đoạn bất ổn kinh tế và địa chính trị. Tỷ lệ Bitcoin trên vàng - thể hiện lượng vàng tương đương với 1 BTC - đã giảm 23% trong tháng này, hiện ở mức 16,3 lần.

Tuy nhiên, việc tiền số lớn nhất thế giới đã có 6 tháng liên tiếp hiệu suất kém hơn vàng rất giống với giai đoạn năm 2019. Vào thời điểm đó, Bitcoin đã lấy lại đà tăng vượt trội hơn vàng trong 5 tháng sau.

Nếu tính từ đỉnh thiết lập vào cuối năm 2024, tỷ lệ Bitcoin trên vàng đã giảm khoảng 60%, đưa BTC vào thị trường giá xuống về mặt kỹ thuật so với vàng trong khoảng 14 tháng. Ngay cả khi tỷ lệ này đã tạo đáy, theo giới chuyên gia, điều đó không đồng nghĩa với việc Bitcoin sẽ có dư địa tăng mạnh. Tỷ lệ Bitcoin trên vàng đi lên có thể đơn giản phản ánh việc giá kim loại quý suy yếu với tốc độ nhanh hơn.

Tiểu Gu (theo CoinDesk)