Sàn tiền ảo Bioption chiếm đoạt hàng triệu USD của nhà đầu tư

TP HCMTrần Minh Tuấn, tức Tony Trần, xây dựng vỏ ngoài thành đạt, tổ chức các sự kiện lớn để lôi kéo người dân tham gia sàn tiền ảo, lừa nhiều người hơn một triệu USD.

Ngày 12/1, Tuấn, 41 tuổi, bị Công an TP HCM mở rộng điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, liên quan đến sàn giao dịch điện tử Bioption.org.

Trần Minh Tuấn khi bị bắt. Ảnh: Nhật Vy

Cơ quan điều tra xác định Trần Minh Tuấn là người cầm đầu, chủ động liên kết với một số người khác tạo ra sàn giao dịch điện tử trên để lừa đảo. Tuấn xây dựng hình ảnh là một người thành đạt, sang trọng, thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn để tiếp cận, quảng bá và lôi kéo người dân tham gia vào mô hình "quyền chọn nhị phân" trái phép.

Để thu hút nhà đầu tư, Tuấn đưa ra các cam kết lợi nhuận rất cao và mô hình "đầu tư an toàn". Người tham gia dùng tiền thật mua tiền ảo USDT để giao dịch "mua" hoặc "bán" Bitcoin trên sàn.

Để tạo lòng tin, Tuấn quảng cáo các gói bảo hiểm: nếu chơi theo hướng dẫn mà thắng thì trả phí, nếu thua sẽ được hoàn tiền. Ngoài ra, những ai lôi kéo được thêm người mới tham gia sẽ được hưởng hoa hồng theo kiểu đa cấp.

Tuy nhiên, thực tế Tuấn và nhóm quản trị có khả năng can thiệp vào hệ thống để điều tiết kết quả thắng thua của các nhà đầu tư. Khi số lượng người tham gia đã đủ lớn và số tiền đổ vào sàn đạt mức cao, Tuấn cùng đồng bọn chủ động khóa sàn, đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ tiền điện tử của khách hàng.

Những chủ sàn ảo mang mác doanh nhân Trần Minh Tuấn kêu gọi đầu tư. Video: Nhật Vy

Hồi giữa năm 2021, sàn Bioption.org bị khóa khiến các nhà đầu tư không thể đăng nhập. Chỉ riêng một lần khóa sàn, Tuấn cùng đồng phạm đã chiếm đoạt khoảng 550.000 USDT. Đã có hơn 150 người gửi đơn tố cáo đã bị Tuấn chiếm đoạt tổng cộng hơn một triệu USDT (tương đương USD).

Để phục vụ công tác phá án, những người đã tham gia đầu tư vào sàn này nhưng chưa trình báo cần liên hệ Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

Bị hại có thể gặp trực tiếp cán bộ Sử Ngọc Thuận hoặc liên hệ qua số điện thoại 090.898.7616 để cung cấp thông tin, tài liệu.

Quốc Thắng