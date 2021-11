Sàn thương mại điện tử bội thu dịp 11/11

Thương mại điện tử ghi nhận doanh số ngày Độc thân khả quan ở nhiều ngành hàng, như 10.000 chiếc điện thoại hay 1,8 triệu đồ trang trí được bán ra.

Tổng kết lễ hội mua sắm 11/11, Tiki cho biết đã bán được khoảng 10.000 chiếc điện thoại, trong đó có 500 chiếc iPhone cùng hơn 2.000 chiếc xe máy - xe máy điện và 6.000 sản phẩm bia.

Một trong những mặt hàng bán chạy nhất trong ngày hội mua sắm cao điểm chính là khẩu trang kháng khuẩn và chống bụi mịn. Sàn này ghi nhận, người tiêu dùng "săn sale" năm nay có xu hướng tích trữ mua theo lốc, size to và mua nhiều sản phẩm trong cùng một đơn.

Kết quả, doanh số bán hàng ngày Độc thân năm nay của Tiki tăng 9 lần, lượng khách hàng mua sắm tăng 2 lần so với ngày thường. "Kết quả tích cực của dịp 11/11 năm nay cho thấy sự phục hồi kinh tế sau dịch, đồng thời thể hiện mức độ mua sắm của khách hàng đã trở lại và mạnh mẽ hơn", Tiki đánh giá.

Trong khi đó, Shopee ghi nhận nhiều mặt hàng có doanh số hàng trăm nghìn đến hàng triệu sản phẩm được bán ra dịp này. Cụ thể, có 1,8 triệu mặt hàng trang trí được tiêu thụ, trong đó bao gồm 100.000 sản phẩm giấy decal và sticker dán tường.

Có đến 1,6 triệu sản phẩm chăm sóc, một triệu sản phẩm tai nghe và 150.000 phụ kiện ốp lưng điện thoại được tìm mua. Một nhà bán hàng kinh doanh thiết bị và linh kiện điện tử đã đạt doanh thu hơn 1,3 tỷ đồng trong 2 giờ đầu tiên mở bán.

Cả Shopee và Tiki đều ghi nhận nhiều người dùng Việt Nam chuyển dịch sang ưu tiên mua nhóm sản phẩm thiết yếu, sức khỏe. Trên Shopee, sản phẩm bách hóa như nước giặt, bánh quy và sữa tắm... đắt hàng trong dịp này. Trong khi Tiki ghi nhận nhiều người thích săn sản phẩm mẹ & bé, hàng tiêu dùng nhanh.

Tại Lazada, doanh thu toàn sàn và số lượng đơn đặt hàng tăng gần 2 lần, số lượng khách hàng tham gia tăng gấp 1,5 lần. Tỉ lệ tăng trưởng của ngành hàng sức khỏe và làm đẹp đứng ở vị trí dẫn đầu với doanh thu của các sản phẩm bổ trợ sức khỏe tăng gần gấp 4 lần.

Ngành hàng điện tử cũng được mua sắm nhiều với doanh thu tăng gần gấp đôi. Trong đó, laptop và máy tính tăng gần gấp 3 lần doanh thu. Đồ nội thất cũng nhộn nhịp người mua với doanh thu tăng hơn gấp đôi.

Riêng trong 2 giờ đầu của lễ hội mua sắm 11/11, có khách hàng "săn sale" với đơn giá trị nhất đến gần 110 triệu đồng. Giỏ hàng nhiều sản phẩm nhất của một khách có đến 40 món. Phía sàn này cho hay, người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu thông minh hơn khi 55% khách hàng sử dụng voucher tích luỹ và 26% sử dụng LazCoin (một loại tiền thưởng khi mua sắm trên nền tảng).

Với Sendo, sức mua dịp 11/11 tăng 40% so với các ngày khuyến mại 9/9 và 10/10. Đại diện sàn này cho hay, đúng như dự đoán, nhóm ngành hàng tăng trưởng mạnh nhất - tăng gấp đôi chính là thời trang, nhà cửa - đời sống và làm đẹp.

Theo báo cáo "e-Conomy SEA 2021" do Google, Temasek và Bain & Co. công bố hôm 10/11, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm nay đạt 13 tỷ USD, tăng đến 53% so với năm 2020. Dự báo, đến năm 2025, quy mô thị trường này sẽ đạt 39 tỷ USD, tăng 32%.

Viễn Thông