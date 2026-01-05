'Săn' siêu trăng ở Đà Lạt

Bộ ảnh siêu trăng bên tháp truyền hình do nhiếp ảnh gia Sam Sam thực hiện vào đầu tháng 1 gây ấn tượng với người xem nhờ các góc nhìn như ''siêu thực''.

18h15 ngày 3/1, anh Sam Sam, sống tại Đà Lạt, lắp ống kính tele vào máy ảnh, đặt giá đỡ và chờ đợi trước cổng nhà thờ An Bình trên đường Triệu Việt Vương để "săn'' siêu trăng.

Siêu trăng được nhiếp ảnh gia chụp ở đỉnh của tháp truyền hình Đà Lạt hôm 3/1. Ảnh: NVCC

Đà Lạt mùa đông, nắng tắt nhanh, bóng tối phủ lên con dốc trước nhà thờ. Từ vị trí này, anh Sam hướng ống kính về đồi Robin - nơi đặt tháp truyền hình Đà Lạt mới, với kỳ vọng bắt trọn khoảnh khắc trăng lên bên công trình biểu tượng. Theo anh Sam, đây là hướng chụp thông thoáng, ăng-ten trở thành tiền cảnh vừa đủ, không che khuất chủ thể.

Quá trình "săn" trăng bắt đầu từ nhiều giờ trước. Anh khảo sát địa điểm từ ban ngày, căn chỉnh góc chụp và thông số để sẵn sàng bấm máy khi trăng lên. Khoảng 15 phút chờ trăng nhô từ chân lên đỉnh tháp là thời khắc hồi hộp nhất, anh cho biết.

Thời tiết Đà Lạt thất thường, mây mù có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Khi trời chuyển tím sẫm, hơi sương bắt đầu bám ống kính, nhiếp ảnh gia vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Từ một vệt sáng mờ sau rặng đồi, "siêu trăng sói" dần hiện lên tròn đầy, ánh vàng nhạt nổi bật trên nền trời cao nguyên. Trong vài phút khi trăng còn thấp và có kích thước lớn, anh bấm máy liên tục để ghi lại khoảnh khắc.

Sam cho biết các bức ảnh được chụp trong khoảng 30 phút, bắt đầu từ 20h ngày 3/1, ghi lại khoảnh khắc Mặt Trăng xuất hiện, dần dần tiến lại gần và lên trên đỉnh tháp.

Bộ ảnh "Siêu trăng ở tháp truyền hình Đà Lạt" sau đó được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận và chia sẻ. Một số ý kiến nhận xét màu sắc và bố cục cho người xem cảm giác tác phẩm như được tạo bằng trí tuệ nhân tạo.

"Dịp lễ tôi cũng lên Đà Lạt ngắm siêu trăng, do không quen địa hình nên không chụp được những bức ảnh ưng ý", một người dùng bình luận. Trước đó, anh Sam từng ghi lại nhiều khoảnh khắc siêu trăng tại Đà Lạt trong năm 2025.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), trăng tròn đầu tiên của năm 2026 là siêu trăng sói, xảy ra khi Mặt Trăng ở vị trí cận điểm gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo. Theo tờ Time and Date, ở phương Tây, trăng tròn tháng 1 được gọi là "trăng sói" do thời điểm này người dân vùng rừng núi thường nghe tiếng sói hú nhiều hơn.

Chia sẻ kinh nghiệm, anh Sam Sam cho biết để "canh" được siêu trăng, người chụp cần theo dõi trước lịch thiên văn để nắm chính xác ngày, giờ trăng mọc và vị trí trăng trên đường chân trời. Việc khảo sát địa điểm từ ban ngày giúp xác định hướng chụp, tiền cảnh và tránh các vật cản như cây cối, nhà cao tầng. Ngoài ra, anh gợi ý sử dụng ống kính tiêu cự dài, chân máy chắc chắn và đến sớm hơn thời điểm trăng mọc ít nhất 30 - 60 phút để có đủ thời gian chuẩn bị, đồng thời giữ tâm thế kiên nhẫn vì thời tiết có thể thay đổi rất nhanh.

Ngoài săn trăng, du khách đến Đà Lạt dịp đầu năm có thể trải nghiệm săn sương mây trên các ngọn đồi quanh thành phố giữa không gian se lạnh. Thời điểm này, mai anh đào cũng bắt đầu nở rộ dọc nhiều tuyến đường và khu vực ven đô, tạo nên cảnh sắc riêng của Đà Lạt, thu hút đông đảo người yêu thiên nhiên và nhiếp ảnh.

Tuấn Anh