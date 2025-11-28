Săn sale trực tuyến lên ngôi dịp Black Friday

Cảnh xô đẩy, giành giật mua hàng dịp Black Friday ở các cửa hàng không còn, thay vào đó nhiều người canh thời gian livestream săn hàng sale.

Đến trung tâm thương mại trên đường Bà Triệu vào trưa 28/11 - ngày "chính hội" Black Friday - Thu Hà (28 tuổi, nhân viên một công ty truyền thông ở Hà Nội) cho biết chị tới để mua chiếc áo "ưng mắt" từ trước. Hôm nay là ngày duy nhất thương hiệu thời trang này giảm giá tới 40%, và chỉ bán tại cửa hàng.

"Họ không mở bán giảm giá sản phẩm này trên kênh online, nên tôi đành đến mua trực tiếp. Các sản phẩm khác tôi đều chốt qua livestream", Hà nói.

Tương tự, chị Minh Hằng (phường An Hội Đông, TP HCM) cho hay các mặt hàng chính hãng trước đây chị chọn mua tại cửa hàng, hiện phần lớn được đặt qua sàn thương mại điện tử.

"Canh được giờ các shop đưa ra deal tốt, giá có khi thấp hơn 10-20% mua trực tiếp ở cửa hàng, thậm chí còn được miễn phí ship. Mua online tiện, lại đỡ phải chen lấn xô đẩy những ngày này", chị chia sẻ.

Xu hướng săn hàng giảm giá qua livestream ngày càng được ưa chuộng. Ảnh: Ngọc Diễm

Vài năm gần đây săn sale trực tuyến dịp Black Friday được người tiêu dùng lựa chọn. Để tăng doanh số, bên cạnh bán trực tiếp tại cửa hàng (offline), nhiều shop thời trang, đồ gia dụng đẩy mạnh "tung" các deal giảm giá sâu trên kênh online.

Tại một cửa hàng thời trang nam trên phố Chùa Bộc (Hà Nội), cạnh các dãy hàng treo biển giảm giá tới 70%, nhân viên dành một khoảng không gian để livestream trên các kênh online (Facebook, Shopee, TikTok...), tăng độ phủ khuyến mãi giảm giá sâu ngày Black Friday.

Thu Trang, nhân viên tại đây cho biết từ đầu tháng 11, hệ thống này đã lên kế hoạch tăng sản xuất các phiên live dịp Black Friday. Theo đó, từ ngày 27/11 đến 30/11, họ liên tục phát live vào lúc 12-13h, với các mã giảm giá tới 70% để thu hút khách.

"Mỗi ngày chúng tôi đưa ra một deal giảm sâu cho sản phẩm cụ thể, lượng tương tác tăng 30-40% theo từng ngày", Trang tiết lộ, thêm rằng dịp Black Friday năm nay lượng đơn hàng "chốt" trên kênh online vượt trội hơn so với bán trực tiếp tại cửa hàng.

Khách chọn mua sản phẩm thời trang tại cửa hàng một thương hiệu trên đường Bà Triệu, Hà Nội trong ngày Black Friday, 28/11. Ảnh: Hoàng Giang

Thói quen mua sắm thay đổi khiến không ít cửa hàng, shop thời trang tại nhiều tuyến phố trung tâm treo biển sale "sập sàn" 70-80%, nhưng sức mua không vượt trội. Tại Hà Nội, đại diện một cửa hàng thời trang nữ trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết dù giảm giá lên đến 70% với các sản phẩm thu đông, sức mua không tăng mạnh do người tiêu dùng ngày càng ưu tiên mua sắm trực tuyến. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nhiều cửa hàng trên các tuyến phố thời trang như Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Phố Huế...

Một nhân viên cửa hàng túi xách tại Takashimaya (TP HCM) cũng chia sẻ lượng khách ra vào shop tăng so với mặt bằng chung của tháng song chưa tạo đột phá. "Trước kia Black Friday doanh số phải tăng gấp 5 lần ngày thường, năm nay chỉ khoảng 30%", anh cho biết.

Theo chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính), ngoài thói quen tiêu dùng thay đổi, mua sắm trực tiếp dịp Black Friday giảm nhiệt bởi phần lớn thương hiệu đã liên tục tung chương trình giảm giá "trải đều" nhiều thời điểm trong năm. Chưa kể, các deal giảm giá không còn chất lượng như giai đoạn trước nên càng khó hút khách trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, chọn lọc kỹ hàng mua hơn trước.

Để tăng doanh số, kích cầu mua sắm dịp cuối năm, nhiều doanh nghiệp đã điều chỉnh cách tiếp cận Black Friday. Bà Nguyễn Ngọc Hải Yến, Giám đốc marketing thương hiệu thời trang Gumac, cho biết các ưu đãi của hãng như "mua 3 tặng 4" được áp dụng cho phần lớn sản phẩm, kể cả hàng mới.

Họ cũng mở rộng sản xuất dòng sản phẩm phù hợp mùa lễ hội, mang tính ứng dụng cao để đáp ứng thị hiếu nhu cầu của người tiêu dùng. Hãng dự kiến lượng khách tăng 10-15% so với tháng 10, song có điều chỉnh nhẹ so với cùng kỳ do một số cửa hàng tại miền Trung phải tạm đóng gần một tuần vì bão lũ.

Trong khi đó, chiến lược của Coolmate - hãng thời trang thể thao - là mở rộng sản xuất sản phẩm dành cho nữ. Bà Nguyễn Hoài Xuân Lan, đồng sáng lập Coolmate cho biết họ vẫn tung các mã giảm giá, song không còn sâu tới 70% như những năm trước. Thay vào đó, các mặt hàng giảm giá chủ yếu thuộc nhóm đóng vai trò "dẫn khách", khuyến khích người mua bổ sung sản phẩm khác. Cùng với đó, thương hiệu tăng thêm các tiện ích như tặng voucher, hoàn tiền, quà tặng... để người tiêu dùng tránh "cảm giác sản phẩm bị rẻ quá mức".

Hà Thủy - Hiếu Diễm