Săn quà với thử thách đoán tên của BEST Express

BEST Express mở đầu chuỗi sự kiện tháng 4 với thử thách đơn giản, giá trị quà tặng lên đến hàng triệu đồng.

Chào đón tháng 4 với hàng loạt chương trình khuyến mãi, quà tặng giá trị sắp tới, BEST Express chính thức khởi động thử thách đầu tiên. Người dùng chỉ cần theo dõi Fanpage BEST Express Việt Nam, thực hiện thử thách đoán tên "người bí ẩn" sẽ xuất hiện trong chương trình livestream lớn nhất tháng 4 của BEST.

Thử thách đầu trong chuỗi hoạt động ưu đãi tháng 4 của BEST Express là đoán tên "người bí ẩn" xuất hiện trong livestream. Ảnh: BEST Express

5 người dùng có kết quả dự đoán chính xác may mắn sẽ nhận ngay 5 phần quà. Hệ thống giải thưởng gồm 5 thẻ nạp điện thoại. Giải cao nhất trị giá 500.000 đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Thể lệ tham dự như sau:

Bước 1: Nhấn thích và theo dõi Fanpage BEST Express Việt Nam.

Bước 2: Bình luận trên bài đăng thông báo thử thách theo cú pháp "BEST Express" kèm đáp án và gắn thẻ (tag) tên hai người bạn bất kỳ.

Bước 3: Nhấn thích và chia sẻ bài đăng mini game về trang cá nhân ở chế độ công khai kèm hashtag "BESTExpress".

Thử thách diễn ra từ 0h ngày 6/4 đến 23h ngày 12/4. Ban tổ chức sẽ tổng hợp danh sách người chơi có bình luận hợp lệ, đúng như yêu cầu đã đưa ra để tiến hành quay thưởng, tìm ra người thắng giải. Buổi livestream quay số và công bố người trúng giải diễn ra lúc 15h ngày 13/4 trên fanpage BEST Express Việt Nam. Danh sách trúng giải sẽ được đăng tải chính thức trên fanpage lúc 18h cùng ngày.

Nghệ sĩ Cát Tường, một trong những đối tác lâu năm của BEST cho biết chị thích thú với thử thách này và hứa sẽ tham gia. Ngoài ra, nghệ sĩ còn kêu gọi bạn bè và các fan cùng dự đoán nhân vật bí ẩn để nhận quà tặng giá trị. "Các hoạt động của BEST đa dạng, sáng tạo, luôn làm Tường bất ngờ và thích thú nên thường chia sẻ với mọi người để ai cũng có cơ hội giải trí, nhận quà", Cát Tường nói thêm.

Nghệ sĩ Cát Tường livestream kêu gọi bạn bè, người hâm mộ cùng tham gia thử thách của BEST với mình để nhận quà giá trị. Ảnh: BEST Express

Đại diện BEST Express cho biết ngoài không ngừng cải thiện mang đến dịch vụ tối ưu cho khách hàng, đối tác, đơn vị còn thường xuyên tổ chức các hoạt động đa dạng nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dùng Việt. Đây cũng là cách tri ân các đối tác, khách hàng lâu năm, đã luôn ủng hộ hành trình phát triển của đơn vị.

Nguyệt Di