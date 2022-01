Săn quà tết trị giá hàng chục triệu đồng cùng BEST Express

BEST Express tổ chức minigame tặng quà theo khung giờ vàng xuyên Tết, hợp tác Shopee chọn ra khách hàng may mắn nhận iPhone 13 Pro Max mừng Tết 2022...

Chương trình tặng điện thoại iPhone 13 Pro Max trị giá hơn 30 triệu đồng sẽ diễn ra lúc 0h ngày 15/1, phát trực tiếp trên Shopee Live, không giới hạn đối tượng tham gia. Khách hàng theo dõi và làm theo yêu cầu chương trình sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên để trúng giải.

BEST Express tặng iPhone 13 Pro Max trên chương trình Shopee Live lúc 0h ngày 15/1. Ảnh: BEST Express

Chương trình nhằm tri ân các khách hàng đã đồng hành cùng BEST trong năm qua, đồng thời gửi gắm hy vọng năm mới nhiều niềm vui cho các khách hàng, đối tác. "Chúng tôi muốn dành những phần quà giá trị cho khách hàng và đối tác trong suốt thời điểm đón chào năm mới, thay cho lời cảm ơn vì đã đồng hành và ủng hộ dịch vụ của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi hy vọng có thể gửi gắm những lời chúc may mắn, thịnh vượng đến các khách hàng, đối tác thông qua những phần quà ý nghĩa này", đại diện BEST Express cho hay.

Trong năm 2021, BEST Express đã tổ chức hàng loạt chương trình tri ân khách hàng với nhiều phần quà giá trị, ý nghĩa, chúc mừng một năm đồng hành và phát triển. Hòa cùng không khí đón xuân Nhâm Dần 2022, đơn vị sẽ liên tục có những thử thách theo các mốc thời gian khác nhau, bắt đầu từ 17/1 đến 28/2. Mỗi mốc thời gian và thử thách sẽ đi kèm những phần quà giá trị khác nhau. Thông tin chương trình cập nhật tại Fanpage BEST Expresss Vietnam.

Chương trình săn lì xì tết Nhâm Dần của BEST Express diễn ra từ 17/1 đến 28/2 trên fanpage BEST Express Vietnam. Ảnh: BEST Express

Khách hàng theo dõi, làm đúng thể lệ chương trình trong thời gian quy định sẽ có cơ hội nhận những phần quà "khủng" từ BEST. Tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 20 triệu đồng.

Với các khách hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee, trong năm qua, BEST Express đã đồng hành cùng rất nhiều chương trình khuyến mãi tặng iPhone 12 Pro Max, voucher 5 triệu đồng... Lớn nhất là dịp 10/10 với phần quà là xe hơi Honda City cho khách hàng may mắn sử dụng dịch vụ BEST trên Shopee.

Thy An