Săn quà giá trị cùng chương trình tháng 4 của BEST Express

BEST Express dành tặng nhiều phần quà trị giá lên đến hàng chục triệu đồng trong tháng 4 qua các minigame cho khách hàng, đối tác và khán giả theo dõi livestream.

Ngoài chuỗi minigame tại fanpage BEST Express, livestream săn quà cùng nghệ sĩ, tháng 4 này, BEST Express còn hợp tác cùng nhãn hàng Colgate, mang đến loạt giải thưởng lớn tại Shopee Mall. Xuyên suốt tháng, hàng chục phần quà giá trị đến hàng chục triệu đồng, gồm xe máy Honda Vision, thẻ nạp điện thoại cùng các set quà thiết kế độc quyền... sẽ được dành tặng các khách hàng và đối tác đã luôn đồng hành, ủng hộ dịch vụ của đơn vị.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, sau hơn hai năm hoạt động, BEST Express đã liên tục triển khai những chương trình khuyến mãi, quà tặng giá trị tri ân khách hàng. Trên các sàn thương mại điện tử, đơn vị liên tục thực hiện những hoạt động ưu đãi lớn nhằm kích cầu mua sắm như tặng xe hơi, điện thoại iPhone, voucher mua hàng chục triệu đồng...

Nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm và Cát Tường trong một buổi livestream tặng quà, giới thiệu trung tâm phân loại hàng hóa hiện đại của BEST Express. Ảnh: BEST Express

Ngoài ra, BEST còn kết hợp với đối tác lâu năm là những nghệ sĩ như Lê Dương Bảo Lâm, Cát Tường... tổ chức những chương trình livestream giao lưu, tặng quà cho khán giả.

"Tôi đã đồng hành cùng BEST trong rất nhiều chương trình. Điều tôi thích ở đơn vị này là luôn có nhiều chương trình ưu đãi thú vị, cho tôi cơ hội giao lưu và tặng quà khán giả thường xuyên", Dương Lâm chia sẻ.

Hai khán giả tham gia minigame của BEST Express và nhận phần quà là phiếu mua hàng 888.000 đồng, 5 triệu đồng trong chương trình hồi tháng 2/2022. Ảnh: BEST Express

Doanh nghiệp còn tổ chức các đợt minigame trên fanpage BEST Express Vietnam cho khán giả giải trí, đồng thời "săn" những món quà giá trị nhỏ đến lớn. Các chương trình trước đó đều thu hút hàng chục nghìn lượt quan tâm của người dùng. "Để chào đón tháng 4, BEST Express hứa hẹn tiếp tục triển khai nhiều hoạt động khuyến mãi hơn nữa để khách hàng có thể săn quà tại nhiều kênh", đại diện BEST cho hay.

Với các đối tác thương mại điện tử, BEST dự kiến kết hợp với các nhãn hàng lớn của Shopee mall, tung ra những phần quà giá trị lớn để đánh dấu sự kiện trở thành đối tác vận chuyển của các nhãn hàng này. Bên cạnh chuỗi khuyến mãi lớn trong tháng 4, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động livestream và minigame khác trên fanpage với sự tham gia của các nghệ sĩ.

BEST Express ngoài nâng cấp dịch vụ, tôi ưu trải nghiệm cho khách hàng còn mang đến nhiều chương trình ưu đãi, tiện ích. Ảnh: BEST Express

"Chúng tôi luôn cố gắng mang đến nhiều ưu đãi, tiện ích, giúp khách hàng có trải nghiệm dịch vụ tối ưu và mua sắm thoải mái khi đồng hành cùng BEST Express. Việc triển khai chương trình đồng loạt nhiều kênh khác nhau cũng giúp đối tác, khách hàng có nhiều cơ hội nhận thưởng. Hy vọng sắp tới chúng tôi có thể mang lại nhiều lợi ích và trải nghiệm thoải mái cho các đối tác, người dùng đã luôn ủng hộ dịch vụ của BEST", vị đại diện chia sẻ.

Nguyệt Di