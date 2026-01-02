Sản phụ vỡ tử cung, hôn mê do mang thai trên vết mổ cũ

Hà NộiSản phụ 30 tuổi mang thai lần ba bị vỡ tử cung ngay tại vị trí sẹo mổ cũ, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, hôn mê sâu và đe dọa ngừng tim.

Ngày 2/1, tiến sĩ Đào Nguyên Hùng, Phó Chủ nhiệm Bộ môn – Khoa Phụ sản, Bệnh viện Quân y 103, cho biết sau 5 ngày phẫu thuật cấp cứu, bệnh nhân đã vượt qua cửa tử và hồi phục tích cực. Hiện sản phụ tỉnh táo, giao tiếp tốt, có thể tự ngồi dậy và ăn uống nhẹ.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tính mạng "ngàn cân treo sợi tóc". Kết quả thăm khám xác định thai phụ bị vỡ tử cung ở tuần thai thứ 18. Nguyên nhân do túi thai bám thấp và xâm lấn sát vào vết sẹo của hai lần sinh mổ trước đó. Biến chứng này khiến máu tràn ngập ổ bụng, gây sốc mất máu nặng và hôn mê.

Kíp chạy đua cứu sản phụ hôn mê nguy kịch. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Nhận định đây là ca tối khẩn cấp, bệnh viện lập tức kích hoạt hệ thống "báo động đỏ". Kíp trực dốc toàn lực chạy đua với thời gian, vừa tiến hành hồi sức tích cực, thiết lập nhiều đường truyền bù máu, vừa phẫu thuật xử lý tổn thương. Quy trình từ lúc tiếp nhận đến khi hoàn tất phẫu thuật chỉ diễn ra vỏn vẹn trong 30 phút. Bác sĩ Hùng nhấn mạnh nếu chỉ cần chậm trễ 5 đến 10 phút, người bệnh sẽ mất cơ hội sống.

Vỡ tử cung là một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm nhất, thường xảy ra ở phụ nữ có sẹo mổ cũ trên tử cung, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cả mẹ và thai nhi. Tai biến sản khoa nói chung (như thuyên tắc ối, tiền sản giật, nhau cài răng lược...) thường diễn biến bất ngờ, khó tiên lượng. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai, đặc biệt là người có tiền sử sinh mổ, cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ tại các cơ sở chuyên khoa để phát hiện sớm bất thường và có phương án can thiệp kịp thời.

Thùy An