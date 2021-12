Sản phụ trẻ bị sót nhau do sinh con tại nhà

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng tối 14/12 tiếp nhận bệnh nhân nữ, 13 tuổi, nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, da xanh niêm mạc nhợt, ra máu âm đạo sau nhiều ngày sinh con ở nhà.

Người nhà cho biết bệnh nhân sinh thường tại nhà, được mẹ tự đỡ đẻ, sau nhiều ngày vẫn ra máu âm đạo, đau bụng. Bệnh nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bảo Lâm, rồi chuyển tuyến lên bệnh viện đa khoa tỉnh.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sót nhau, thiếu máu nặng sau đẻ thường ngày thứ 16. Bác sĩ Ninh Thị Thu Hà (khoa Phụ sản) chỉ định truyền máu, cầm máu. Song, do tình trạng khẩn cấp, nguồn máu trữ của bệnh viện đang hết, gia đình lại ở xa, bệnh viện huy động điều dưỡng khoa Cấp cứu hiến máu gấp để truyền cho sản phụ.

Hôm nay, bệnh nhân tỉnh, được điều trị tích cực, kiểm soát nhiễm trùng, dinh dưỡng nâng cao thể trạng.

Theo các bác sĩ, tình trạng sản phụ vị thành niên sinh con tại nhà khá phổ biến ở các tỉnh miền núi phía bắc do phong tục tảo hôn, thậm chí là hôn nhân cận huyết. Như sản phụ trẻ này, do đẻ tại nhà, mẹ đỡ đẻ nên không có kinh nghiệm, không lấy hết nhau thai ra ngoài dẫn đến sót nhau gây viêm nhiễm.

Sản phụ đang được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sót nhau thai như nhau thai bám sâu vào thành tử cung, khi lấy ra nhau bị đứt hoặc không lấy hết được. Hay, nhau thai có thể dính vào vết sẹo do lần mổ đẻ trước để lại, hoặc vết rạch nào đó ở tử cung hoặc những người từng nạo phá thai cũng có thể bị sót nhau do phần này dính vào chỗ tử cung bị viêm hoặc nhiễm trùng sau thủ thuật. Ngoài ra, có thể do người đỡ đẻ lấy nhau không kỹ và không hết, như trường hợp này.

Dấu hiệu nhận biết sản phụ bị sót nhau như ra máu bất thường, có màu đen, mùi hôi khó chịu, đau bụng âm ỉ hoặc liên tục ở bụng dưới, kèm theo biểu hiện sốt... Sót nhau sau sinh có thể khiến sản phụ bị viêm nhiễm các cơ quan sinh sản như viêm tử cung, tắc vòi trứng..., thậm chí có thể băng huyết, nguy hiểm tới tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, sản phụ vị thành niên cơ thể vẫn chưa hoàn thiện, đặc biệt là cơ quan sinh sản. Quá trình mang thai và tự sinh thường tại nhà có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm, chấn thương đường sinh dục, sót nhau, mất máu nặng, nhiễm trùng tiềm ẩn hoặc nhiễm khuẩn huyết... Vì thế, khi mang thai, sinh con, hãy đến cơ sở y tế để được chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

Sau sinh, sản phụ cần chú ý sức khỏe, nếu có những dấu hiệu bất thường cần đi khám ngay. Tuyệt đối không được xem nhẹ các bất thường sau sinh vì nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm, có thể đe dọa sức khoẻ và tính mạng của người mẹ.

Thùy An