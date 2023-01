Sản phụ suýt chết vì chồng quyết chờ sinh con sau giao thừa

Hà NộiNgười phụ nữ 32 tuổi, mang thai 39 tuần, nhập viện trong tình trạng vỡ ối, có dấu hiệu nhiễm trùng, sốt cao, đau đớn.

Người nhà cho biết sản phụ vỡ ối chiều 29 Tết nhưng chồng không muốn sinh con vào cuối năm vì cho rằng không may mắn, khó nuôi. Người chồng cũng muốn chọn giờ đẹp, ngày đẹp của năm mới Quý Mão để sinh con cho may mắn nên động viên vợ cố chờ qua giao thừa. Chị phải nằm tại nhà, bất động. Qua giao thừa, chồng mới đưa vợ đi viện.

Ngày 27/1, bác sĩ Phan Chí Thành, Khoa khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cho biết bệnh nhân nhập viện muộn trong tình trạng sốt cao, nhiễm trùng, nhịp tim tăng cao bất thường, ối cạn, đe dọa tính mạng của hai mẹ con.

Tình huống nguy cấp, kíp cấp cứu quyết định mổ lấy thai ngay. Em bé chào đời bị rối loạn nhịp thở, thở nhanh, nhiễm trùng sơ sinh. Sản phụ bị nhiễm trùng phải điều trị kháng sinh liều cao, theo dõi tích cực.

Sau một tuần, hiện sức khỏe hai mẹ con tạm ổn định.

Trước đó, Bệnh viện phụ sản Hà Nội tiếp nhận thai phụ 39 tuổi suýt tử vong do tiền sản giật nặng ở tuần thai 37 nhưng quyết không mổ vì kiêng ngày mùng một. Kíp cấp cứu mất rất nhiều thời gian để thuyết phục. May mắn bé gái chào đời an toàn, sức khỏe người mẹ ổn định.