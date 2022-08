Sản phụ suýt chết do ngộ độc thuốc tê khi mổ đẻ

Đà NẵngSáu giờ sau ca sinh mổ có gây tê cột sống, sản phụ 23 tuổi bị ngộ độc thuốc tê, tổn thương đa cơ quan.

Ngày 22/8, bác sĩ Trương Thị Hoa, Phó khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân ngụ Quảng Nam mang thai con đầu lòng ở tuần thứ 38, thiếu ối, bệnh viện tuyến dưới chỉ định mổ lấy thai. Sau mổ 6 giờ, sản phụ tụt huyết áp, tri giác kích thích vật vã, suy hô hấp, được chuyển tới Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc thuốc gây tê tủy sống sau sinh mổ, kèm mắc Covid-19, mức độ nguy kịch, tiên lượng tử vong. Bệnh nhân được cách ly riêng tại khoa Y học Nhiệt đới, đặt nội khí quản để thở máy, hồi sức tích cực.

Do ngộ độc thuốc tê, tim phổi sản phụ tổn thương nghiêm trọng, đặc biệt là phổi không đáp ứng đủ nhu cầu trao đổi khí của cơ thể. Trong khi đó, điều trị nội khoa không đáp ứng, bác sĩ buộc phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) để cứu sống người bệnh.

Bác sĩ thăm khám cho sản phụ trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Nguyễn Tấn Hùng, Phó trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, đây là một ca bệnh phức tạp và nặng nề. Bệnh nhân có ba diễn biến bệnh nặng cùng lúc, gồm mổ lấy thai nên nguy cơ rối loạn đông máu nặng, có thể gây xuất huyết, vừa tổn thương tim phổi do ngộ độc thuốc tê, vừa tổn thương phổi nặng do mắc Covid-19. Do đó, khi điều trị bác sĩ liên chuyên khoa vừa phải theo dõi diễn tiến bệnh sát sao, vừa phải phối hợp nhiều kỹ thuật như ECMO, thở máy tối đa, sử dụng thuốc vận mạch liều cao để giành giật sự sống cho người bệnh.

Qua 5 ngày đầu tiên, các chỉ số tim phổi bệnh nhân dần hồi phục, cai ECMO và tiếp tục điều trị theo phác đồ Covid-19 nặng. Hiện, sau hai tuần điều trị, sản phụ đã âm tính với Covid-19, bình phục và được xuất viện.

Kỹ thuật ECMO đã được Bệnh viện Đà Nẵng triển khai ở hầu hết khoa điều trị khi người bệnh nguy kịch, không đủ an toàn để chuyển đến khoa ICU. Bác sĩ Hùng cho hay sắp tới bệnh viện sẽ thực hiện kỹ thuật này cả ở ngoài viện, tại những bệnh viện lân cận trong trường hợp khẩn cấp, nhằm nâng cao cơ hội cứu sống người bệnh.

Thư Anh