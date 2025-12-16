Sản phụ mang tam thai tự nhiên, sinh ba bé gái

Lạng SơnSản phụ 35 tuổi mang tam thai tự nhiên, sinh ba bé gái khỏe mạnh cân nặng 1,6 kg, 1,8 kg và 2,1 kg.

Đây là lần mang thai thứ hai của sản phụ, khác biệt là mang ba thai tự nhiên (không phải thụ tinh ống nghiệm). Thông thường, mẹ mang đa thai nguy cơ gặp nhiều biến chứng thai kỳ so với mang đơn thai. May mắn sản phụ này không gặp các nguy cơ như tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ.

Khi thai được 33 tuần 6 ngày, mẹ vỡ ối sớm tại nhà, gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Bác sĩ xác định sản phụ chuyển dạ tự nhiên ối vỡ sớm trên vết mổ lấy thai cũ.

Ngày 16/12, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết đây là trường hợp mang ba thai cùng trứng, ba buồng ối nhưng chung một bánh nhau. Bác sĩ tiêm thuốc trưởng thành phổi cho thai nhi, mổ sinh chủ động. Ba bé gái chào đời khỏe mạnh, cân nặng lần lượt 1,6 kg, 1,8 kg, 2,1 kg, được theo dõi và chăm sóc tại khoa Nhi.

Ba bé chào đời an toàn tại viện. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trường hợp tam thai tự nhiên xảy ra khi một trứng thụ tinh tự nhiên sau đó phân chia thành ba phôi. Y văn thế giới ghi nhận tỷ lệ 1/8.000 ca sinh. Thực tế tại Việt Nam thỉnh thoảng một vài bệnh viện ghi nhận ca mang tam thai tự nhiên, phần lớn được sinh mổ chủ động do người mẹ không đủ sức rặn sinh thường cả ba em bé và thai kỳ nhiều nguy cơ.

Mẹ mang đa thai nên chú ý chế độ ăn uống, do nhu cầu dinh dưỡng của thai nhi tăng lên gấp đôi, gấp ba so với mang một thai. Người mẹ cần bổ sung nhiều dưỡng chất hơn để giảm nguy cơ suy dinh dưỡng cho bé, kể cả sau chào đời. Mẹ nghỉ ngơi nhiều, thư giãn, tránh làm việc quá sức nhằm hạn chế các nguy cơ biến chứng thai kỳ.

Thai phụ phải khám thai định kỳ, được bác sĩ theo dõi sát để đánh giá sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của mẹ nhằm phát hiện, xử trí kịp thời khi có những dấu hiệu bất thường.

Thúy Quỳnh