Sản phụ mang tam thai tự nhiên, sinh 3 bé trai

Quảng TrịSản phụ 32 tuổi mang tam thai tự nhiên, sinh mổ đón 3 bé trai gồm hai bé đều nặng 2,1 kg, bé còn lại 2 kg.

Đây là lần mang thai thứ 6 của người phụ nữ, 5 lần trước mang thai đơn và sinh thường. Lần này chị chuyển dạ ở tuần thai 34 tuần, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa nhận định thai nhi nguy cơ cao và dây rốn thắt nút.

Các bác sĩ hội chẩn đánh giá tình trạng khẩn cấp, thời gian không đủ để chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Bệnh viện báo động đỏ, bác sĩ Hoàng Văn Toan, Trưởng khoa Phụ sản, kíp mổ và Khoa nhi, Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc, phối hợp sinh mổ chủ động cho thai phụ.

Ba bé trai chào đời khỏe mạnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ba bé trai chào đời cân nặng đều trên 2 kg, khỏe mạnh, phản xạ tốt, không phải hỗ trợ thở oxy. Sau chăm sóc sơ sinh ban đầu, các bé ổn định nên được chuyển sang lồng ấp Khoa Nhi theo dõi tiếp. Hiện tại, cả 4 mẹ con khỏe mạnh, bé ngoan bú tốt.

Trường hợp tam thai tự nhiên ít gặp, y văn thế giới ghi nhận tỷ lệ 1/8.000 ca sinh. Thực tế tại Việt Nam thỉnh thoảng một vài bệnh viện ghi nhận ca mang tam thai tự nhiên, phần lớn được sinh mổ chủ động do người mẹ không đủ sức rặn sinh thường cả 3 em bé và thai kỳ nhiều nguy cơ.

Đắc Thành