Sản phụ 63 tuổi sinh con bằng thụ tinh ống nghiệm gây tranh cãi

Trung QuốcSản phụ 63 tuổi tại tỉnh Cát Lâm hạ sinh bé gái thành công nhờ IVF sau biến cố mất con trai đã làm bùng nổ tranh luận về đạo đức và rủi ro y tế.

Ngày 4/3, tài khoản mạng xã hội của Giám đốc Phùng thuộc Bệnh viện Phụ sản Phù Hoa, thành phố Tùng Nguyên, đăng loạt video ghi lại quá trình đón em bé của một sản phụ lớn tuổi, theo United Daily News. Lúc 9h53 cùng ngày, người phụ nữ này đã hạ sinh một bé gái nặng 2,8 kg bằng phương pháp sinh mổ, sớm hơn dự kiến khoảng hai tuần. "Tôi không cảm thấy đau đớn hay khó chịu gì trước khi em bé chào đời", người phụ nữ cho biết trong một thông báo từ bệnh viện.

Sản phụ tỉnh Cát Lâm sinh con ở tuổi 63. Ảnh: NetEase

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, sản phụ cho biết lý do khiến bà quyết định sinh con ở tuổi lục tuần là do biến cố gia đình. Con trai duy nhất của bà qua đời vì bệnh ung thư vào đầu năm 2025 ở tuổi 35. Biến cố ấy khiến vợ chồng bà rơi vào bế tắc và tuyệt vọng. Họ quyết định tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) với niềm tin "đứa con đã mất nay trở về bên mẹ".

"Nếu không có đứa trẻ này, vợ chồng tôi khó lòng sống tiếp. Tôi quyết tâm phải sinh bằng được con, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa", bà chia sẻ.

Sự việc trên thu hút sự chú ý và làm dấy lên làn sóng thảo luận mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ngoài những lời chúc phúc cho người mẹ can đảm, không ít ý kiến bày tỏ sự lo ngại: "Ai sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của đứa trẻ?".

Trước những lo ngại về khả năng nuôi dưỡng, sản phụ cho biết hai vợ chồng bà hiện có mức lương hưu tổng cộng 20.000 nhân dân tệ một tháng (khoảng 76 triệu đồng) cùng thu nhập từ công việc kinh doanh riêng. Bà cũng tự tin vào sức khỏe của mình khi cả cha và mẹ đều thọ đến 90 tuổi, đồng thời đã chuẩn bị phương án dự phòng là nhờ cháu trai nuôi dưỡng nếu chẳng may có bất trắc xảy ra.

Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng vẫn phản đối gay gắt: "Bà ấy chỉ đang thỏa mãn cảm xúc của bản thân mà chưa cân nhắc đến nhu cầu tình cảm của đứa trẻ. Làm sao bà có thể đành lòng để con mình phải đối mặt với nỗi đau mất cha mẹ khi còn quá nhỏ?".

Các chuyên gia y tế cảnh báo rủi ro đối với những sản phụ ở độ tuổi "siêu cao" là cực kỳ lớn. Các biến chứng trong thai kỳ, rủi ro từ quá trình gây mê và nguy cơ băng huyết sau sinh sẽ tăng theo cấp số nhân. Bác sĩ khuyến cáo những phụ nữ lớn tuổi có nguyện vọng sinh con bắt buộc phải trải qua quá trình đánh giá y khoa toàn diện, tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ và thực hiện quản lý thai kỳ tại các bệnh viện lớn có khả năng cấp cứu đa chuyên khoa để đảm bảo tối đa an toàn cho cả mẹ và bé.

Bình Minh (Theo World Journal, United Daily News)