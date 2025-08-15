Sản phụ 178 kg vượt cạn thành công sau ca mổ 'cân não'

Hà NộiSản phụ 28 tuổi nặng 178 kg, mắc tiền sản giật, đái tháo đường, vượt cạn thành công sau ca mổ "cân não" tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Ca phẫu thuật diễn ra hôm 13/8 trong một giờ đồng hồ, đón bé trai nặng 3,4 kg chào đời khỏe mạnh.

Sản phụ người Phú Thọ, bị rối loạn chuyển hóa khiến cân nặng tăng không kiểm soát từ 140 kg (trước khi có thai) lên 178 kg khi sinh. Chị còn mắc tiền sản giật và đái tháo đường thai kỳ, khiến việc sinh thường bất khả thi. Thậm chí mổ đẻ cũng tiềm ẩn vô số rủi ro từ giai đoạn gây mê, phẫu thuật đến hồi sức.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương nhận định việc trì hoãn phẫu thuật lấy thai có thể làm xấu thêm tiên lượng cho hai mẹ con, nên quyết định mổ cấp cứu lấy thai. Êkíp chuẩn bị hai kịch bản là gây tê vùng (tủy sống hoặc ngoài màng cứng) và gây mê nội khí quản.

ThS.BSCKII Bạch Minh Thu, Phụ trách khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, cho biết với bệnh nhân béo phì, lớp mỡ dày làm mất mốc giải phẫu và tăng khoảng cách từ da đến khoang dưới nhện. Khi sử dụng siêu âm, bác sĩ phát hiện khoảng cách này lên tới hơn 11 cm - vượt xa chiều dài tối đa của kim gây tê, khiến phương pháp này không khả thi.

Khi gây tê tủy sống không thực hiện được, êkíp áp dụng gây mê nội khí quản, song cách này cũng tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt nguy cơ không thông khí được sau khi sản phụ mất khả năng tự thở.

Em bé chào đời khỏe mạnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

"Chỉ một sai sót hoặc khó khăn trong quá trình gây mê có thể gây thiếu oxy nặng cho cả mẹ và thai, đe dọa tính mạng", bác sĩ Thu chia sẻ.

Các bác sĩ khám tiền mê kỹ lưỡng, đánh giá tình trạng hô hấp, đường thở và các vấn đề liên quan để xây dựng phương án an toàn. Mọi trang thiết bị từ hệ thống đèn camera, nội soi, ống nội khí quản đến phương án mở khí quản đều được chuẩn bị sẵn sàng. Song song, kíp tính toán chính xác liều lượng thuốc dựa trên chiều cao và cân nặng để đảm bảo gây mê đủ sâu, giãn cơ phù hợp nhưng tránh tụt huyết áp - biến chứng thường gặp ở sản phụ béo phì.

BSCKII Đặng Quang Hùng, Phó Trưởng khoa Sản bệnh lý - người thực hiện ca mổ, chia sẻ thách thức lớn nhất là thành bụng quá dày gây khó khăn trong tiếp cận cơ tử cung và lấy thai. Tổ chức mỡ thành bụng sa xuống khiến các thao tác phẫu thuật phức tạp hơn nhiều lần.

Trên nền tăng huyết áp và đái tháo đường, nguy cơ nhiễm trùng vết mổ và biến chứng hô hấp sau mổ tăng đáng kể. Khối mỡ lớn và thai nhi chèn ép đẩy cơ hoành lên cao, làm phổi khó nở, dễ xẹp và có nguy cơ tai biến tim phổi.

Ca mổ đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa gây mê hồi sức và phẫu thuật để nhanh chóng lấy thai an toàn, đồng thời "giải thoát" gánh nặng huyết động cho người mẹ.

Các bác sĩ thực hiện gây tê vùng nhưng kim gây tê hiện có gần như không đủ chiều dài. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

ThS. BS Hoàng Thị Ngân, khoa Phẫu thuật Gây mê Hồi sức, cho biết với trường hợp béo phì, việc thoát mê, cai thở máy và rút ống nội khí quản cũng cần kiểm soát chặt chẽ. Trọng lượng cơ thể lớn và tỷ lệ mỡ cao khiến nguy cơ xẹp phổi, giảm thông khí sau rút nội khí quản rất cao.

Tại phòng hậu phẫu, sản phụ được thở máy, sau đó sử dụng thuốc giải giãn cơ và rút nội khí quản theo đúng quy trình. Ngay sau khi rút ống, chị được hỗ trợ thông khí và hướng dẫn tập hít thở để tối ưu khả năng oxy hóa máu, tránh xẹp phổi.

Sản phụ đáp ứng tốt và đã được chuyển về Khoa Hồi sức cấp cứu tiếp tục theo dõi. Người chồng chia sẻ trong suốt thai kỳ, vợ anh tuân thủ nghiêm ngặt chế độ dinh dưỡng, hạn chế đường ngọt, kiểm soát thực đơn nhưng vẫn tăng cân nhiều.

"Tôi vô cùng biết ơn các bác sĩ đã giúp vợ con tôi được mẹ tròn con vuông", người chồng tâm sự.

Lê Nga