Sản phẩm tôi yêu 2021 có 11 chủ đề bình chọn và 12 Tech Talks

Máy in phun màu Epson L805 thiết kế đơn giản, nhỏ gọn với khay nạp giấy 120 tờ dạng đứng phía sau cùng khay chứa mực bên ngoài. Sản phẩm có tốc độ in 34 trang/phút và có thể in trực tiếp từ thiết bị thông minh nhờ khả năng kết nối Wi-Fi.