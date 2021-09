Sản phẩm tiêu dùng hữu cơ giá ưu đãi trên Shop VnExpress

Ngoài các dòng sản phẩm lẻ, Vinanutrifood còn mang đến loạt combo giá tốt. Combo 5 chai nước giặt xả hữu cơ thảo mộc Organic Green "2 in 1" có giá chỉ 500.000 đồng, giảm 9% so với giá gốc. Nước giặt hữu cơ thảo mộc là sản phẩm làm từ các nguyên liệu thiên nhiên, không chứa hóa chất, không gây kích ứng da, viêm da, an toàn với các làn da nhạy cảm. Người dùng không cần mang găng tay khi sử dụng.