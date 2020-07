Sản phẩm hỗ trợ cho người bệnh tiểu đường

Tiểu đường là bệnh rối loạn chuyển hóa do nhiều nguyên nhân. Người bị bệnh tiểu đường thường có những biểu hiện đường huyết kéo dài, rối loạn chuyển hóa đường, đạm, mỡ, hậu quả do thiếu insulin hay đề kháng insulin.

Khổ qua rừng được xem như chất insulin tự nhiên, giúp cải thiện tình trạng kháng insulin, tăng độ nhạy và gia tăng lượng insulin cần thiết cho quá trình hoạt động trong cơ thể.

"Thực phẩm bảo vệ sức khỏe More-Bitter Gourd Juice With Cordyceps (gọi tắt là More) là một trong những sản phẩm Thái Lan, được nhiều bệnh nhân tiểu đường sử dụng. Tuy mới ra mắt tại Việt Nam trong thời gian ngắn, nhưng sản phẩm nhận nhiều sự quan tâm của người dùng", đại diện More chia sẻ.

Vị này cho biết thêm, sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu chọn lọc kỹ, trải qua nhiều khâu kiểm soát về chất lượng. Thành phần chính của More bao gồm trái khổ qua rừng và đông trùng hạ thảo, kết hợp các thảo dược quý khác ở Thái Lan.

Chiết xuất khổ qua rừng trong More có tác dụng góp phần hỗ trợ cải thiện tình trạng bệnh tiểu đường. Thành phần của khổ qua rừng đã được nhiều nghiên cứu đánh giá có tác dụng hạ đường huyết, hỗ trợ điều trị tiểu đường. Các nghiên cứu cho thấy, khổ qua rừng giúp góp phần giảm chỉ số đường huyết HbA1c, ngăn ngừa các biến chứng tiểu đường về tim mạch. Chiết xuất từ khổ qua rừng làm tăng dung nạp glucose ở bệnh nhân tiểu đường type 2.

Bên cạnh đó, đông trùng hạ thảo là một thành phần giúp góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết, bồi bổ, tăng cường sức khỏe. Quả me rừng (hay còn gọi là quả Amla hoặc Indian Gooseberry), được biết đến trong Dược điển Việt Nam như một loại thảo mộc nhiều vitamin C, có chất chống oxy hóa cao. "Trong y học cổ truyền Thái Lan và Ấn độ thì quả me rừng được dùng nhiều với khổ qua rừng để tăng cường khả năng kiểm soát đường huyết", đại diện More cho biết.

More bao gồm chiết xuất khổ qua rừng; chiết xuất đông trùng hạ thảo; chiết xuất quả bầu nâu; chiết xuất quả me rừng; chiết xuất nghệ và cỏ ngọt.

Theo các chuyên gia, ngoài việc sử dụng các sản phẩm y học trong việc hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, người bị bệnh tiểu đường nên kết hợp lối sống lành mạnh, với chế độ ăn uống khoa học, tăng cường nhiều hoạt động thể dục thể thao, kiểm soát cân nặng, giữ tinh thần vui vẻ... để kiểm soát bệnh lý hiệu quả.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe More-Bitter Gourd Juice With Cordyceps không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Giấy phép quảng cáo số 1690/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 31/5/2020. Nhập và phân phối bởi Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Balas:

Địa chỉ: L18-11-13, tầng 18, toà nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM

Hotline: 0938755480

Email: info@moredrinks.vn

Website: https://moredrinks.vn/

(Nguồn: Balas)