Sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng phải hợp quy khi ra thị trường

Thay vì chỉ đánh giá các hệ thống, dự thảo Luật An ninh mạng yêu cầu sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng phải đạt chuẩn khi lưu thông tại thị trường Việt Nam.

Dự thảo Luật An ninh mạng sửa đổi được Chính phủ trình Quốc hội và đang trong quá trình thảo luận, dự kiến thông qua tại kỳ này. Luật được xây dựng theo hướng hợp nhất Luật An toàn thông tin (2015) và Luật An ninh mạng (2018).

Một trong những điểm mới là quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an ninh mạng. Cụ thể, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an ninh mạng được áp dụng đối với "hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, hệ thống quản lý, vận hành an ninh mạng, sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và thiết bị kết nối mạng, an ninh mạng" được xây dựng, ban hành và áp dụng tại Việt Nam.

Trong khi đó, trong luật năm 2018, quy chuẩn được áp dụng cho "hệ thống thông tin, phần cứng, phần mềm, hệ thống quản lý, vận hành an toàn thông tin mạng".

Sự khác biệt nằm ở "sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và thiết bị kết nối mạng" cũng được áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn. Sản phẩm an ninh mạng trước khi lưu thông trên thị trường sẽ phải thực hiện chứng nhận hợp quy hoặc công bố hợp quy và sử dụng dấu hợp quy.

Chuyên gia theo dõi sự cố tại một trung tâm giám sát an toàn an ninh mạng. Ảnh: Trọng Đạt

Tại tọa đàm về Luật An ninh mạng 2025 do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia NCA tổ chức ngày 18/11, các chuyên gia kỳ vọng những thay đổi trong Luật mới sẽ thúc đẩy năng lực cho doanh nghiệp của Việt Nam.

Nhắc đến sản phẩm, giải pháp, dịch vụ an ninh mạng thương mại trước đây chưa có cơ chế đánh giá, kiểm định rõ ràng, ông Trần Quốc Chính, Tổng giám đốc CMC Cyber Security, nhận định việc bổ sung yêu cầu về tiêu chuẩn, quy chuẩn sẽ giúp kiểm soát chất lượng thị trường sản phẩm an ninh mạng, hạn chế tình trạng sản phẩm không đảm bảo an toàn vẫn được sử dụng trong hệ thống trọng yếu.

"Đây là nền tảng để xây dựng chuỗi cung ứng an ninh mạng nội địa an toàn và tự chủ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, nâng cao chất lượng, năng lực công nghệ để đáp ứng chuẩn quốc gia và quốc tế", ông Chính nói, cho rằng việc này sẽ thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tăng khả năng cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài.

Dự thảo Luật An ninh mạng mới cũng quy định cụ thể Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia về an ninh mạng; thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an ninh mạng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Trong khi đó, Bộ Công an có trách nhiệm xây dựng dự thảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an ninh mạng; quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng.

Ông Nguyễn Minh Đức, Chủ nhiệm CLB Dịch vụ An ninh mạng - Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, CEO công ty CyRadar, cũng nhận định dự thảo Luật An ninh mạng 2025 có thể là động lực kinh tế quan trọng cho doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam, khi khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân ưu tiên sử dụng sản phẩm và dịch vụ do Việt Nam phát triển, đồng thời xác định công nghiệp an ninh mạng là lĩnh vực chiến lược. Ông cho rằng Luật "sẽ nâng cao năng lực tự chủ của các tổ chức Việt Nam từ sản xuất sản phẩm giải pháp đến cung cấp dịch vụ về an ninh mạng".

Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi chia sẻ về dự thảo Luật An ninh mạng mới tại tọa đàm. Ảnh: NCA

Tại tọa đàm, Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó trưởng phòng An ninh thông tin mạng, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, cho hay hiện nay, sự lệ thuộc vào công nghệ nước ngoài là một trong ba nhóm nguy cơ, thách thức trực tiếp, tác động đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Nhằm nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng, ông cho biết Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng và nâng cao khả năng sản xuất, kiểm tra, đánh giá, kiểm định thiết bị số, dịch vụ mạng, ứng dụng mạng.

Lưu Quý