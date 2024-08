Sản phẩm công nghệ số Việt xuất sắc sẽ được vinh danh

Bộ Thông tin và Truyền thông phát động giải thưởng Make in Viet Nam 2024, vinh danh sản phẩm số xuất sắc.

Tại lễ phát động ngày 22/8 ở Hà Nội, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh giải thưởng Make in Viet Nam là hoạt động của Bộ nhằm hỗ trợ xúc tiến thương mại, đầu tư, thúc đẩy tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu cho sản phẩm, dịch vụ, giải pháp và mô hình kinh doanh mới. Từ đó, các sản phẩm, ứng dụng của doanh nghiệp Việt có thể được lan tỏa và ứng dụng nhiều hơn, thúc đẩy tăng năng suất lao động các ngành, lĩnh vực kinh tế.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Thảo Anh

"Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam" là giải thưởng thường niên do Bộ Thông tin và Truyền thông và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức từ 2020. Sau bốn năm, giải thưởng phát hiện, tìm kiếm và vinh danh 234 sản phẩm Make in Viet Nam.

"Sản phẩm trí tuệ, khoa học công nghệ số của Việt Nam đã sẵn sàng bước vào môi trường cạnh tranh trong nền kinh tế số. Cộng đồng doanh nghiệp, người dân có thể hưởng thụ thành tựu của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam", ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, nói.

Năm nay, giải thưởng mở rộng ra 8 hạng mục, trong đó 5 hạng mục dành cho sản phẩm công nghệ số (CNS) phục vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số các ngành, lĩnh vực, gồm: công nghiệp và xây dựng; nông nghiệp, tài nguyên và môi trường; giao thông vận tải, bưu chính và logistics; giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; và tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ.

Giải thưởng cũng bổ sung hạng mục Sản phẩm CNS mới xuất sắc, tôn vinh sản phẩm thuộc những lĩnh vực như AI, Bigdata, IoT, bán dẫn. Hai hạng mục Sản phẩm CNS xuất sắc cho thị trường nước ngoài và Sản phẩm CNS tiềm năng vẫn được duy trì. Thời gian đăng ký hồ sơ từ 22/8 đến 22/10.

Mỗi hạng mục sẽ có các giải Vàng, Bạc, Đồng và Top 10. Hội đồng giám khảo gồm các chuyên gia, nhà khoa học và nhà báo trong lĩnh vực công nghệ số có uy tín, có nhiều kinh nghiệm.

Sản phẩm đoạt giải sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông cùng VCCI hỗ trợ xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và tư vấn thương mại hóa cho thị trường trong nước và nước ngoài, giới thiệu cho các Bộ, ngành, địa phương để triển khai thử nghiệm, thí điểm, xem xét đưa vào Danh mục sản phẩm, dịch vụ CNTT được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm trong cơ quan nhà nước.

Lưu Quý