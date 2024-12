Sản phẩm bất động sản thấp tầng được quan tâm

Dữ liệu thị trường bất động sản cho thấy dấu hiệu phục hồi, lượt tìm mua nhà riêng và thấp tầng trong quý III tăng lần lượt 25% và 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thông tin từ Batdongsan, thị trường đã xuất hiện điểm đảo chiều trong quý III/2024 khi thanh khoản có cải thiện, mức độ quan tâm nhiều phân khúc phục hồi. Cụ thể, lượt tìm mua đất trên cả nước trong quý III ghi nhận tăng 49%, nhà riêng tăng 25%, chung cư, biệt thự lần lượt tăng 24% và 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên nếu so với quý I/2022, đà phục hồi của các phân khúc mới khoảng 60%, duy nhất chung cư có tăng hơn 17% so với 3 năm trước.

Theo chuyên gia, dòng sản phẩm thấp tầng được quan tâm đáp ứng nhu cầu đầu tư dài hạn của nhiều nhà đầu tư trước khi bước vào chu kỳ mới. Đặc biệt, những dự án sở hữu đầy đủ ưu thế như nằm tại khu vực nhiều động lực tăng trưởng, giá bán cạnh tranh, số lượng giới hạn, thương hiệu chủ đầu tư uy tín được săn đón.

Anh Phạm Tuấn, một nhà đầu tư bất động sản gần 8 năm kinh nghiệm tại Hà Nội, chia sẻ cuối năm là thời điểm thích hợp để cơ cấu lại danh mục đầu tư, chuẩn bị đón chu kỳ mới từ năm sau. Sau khi chốt lời hai căn chung cư và một lô đất nền, nhà đầu tư này muốn chuyển hướng sang dòng sản phẩm thấp tầng bởi đây là loại hình đa công năng, vừa có sẵn nhà đất vừa có thể đầu tư kinh doanh và làm tài sản truyền đời.

Nhà đầu tư này mở rộng phạm vi đầu tư ra các khu vực ven nội đô, khi giá nhà ở nội thành đã neo giá cao sau thời gian tăng nóng. Trong đó, Him Lam Thường Tín và Him Lam Boulevard được anh chú ý do đáp ứng nhiều tiêu chí đầu tư.

Hai dự án thấp tầng Him Lam Thường Tín và Him Lam Boulevard nằm tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Cả hai đều gần trung tâm hành chính mới của Thường Tín, thừa hưởng động lực phát triển hạ tầng của khu vực.

Trong đó Thường Tín cách ga Ngọc Hồi - ga hành khách đầu tiên của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam - chưa đến 2 km, mở rộng kết nối đa tầng từ Him Lam Thường Tín và Him Lam Boulevard đến các vùng kinh tế trọng điểm. Bao quanh hai dự án là hàng loạt tuyến giao thông như Quốc lộ 1A, cao tốc Pháp Vân, Vành đai 3, Vành đai 4 đang triển khai giúp cư dân di chuyển đến các tỉnh thành khác rất thuận tiện, nhanh chóng.

Dự án có pháp lý, sổ đỏ sở hữu lâu dài kết hợp với thương hiệu chủ đầu tư Him Lam, mang đến tiềm năng sinh lời trong tương lai. Giá bán sản phẩm thấp tầng của Him Lam được chào bán từ 12 tỷ đồng một căn.

Hiện giỏ hàng dự án không còn nhiều. Trong đó Him Lam Thường Tín chỉ còn một số căn giai đoạn cuối, còn Him Lam Boulevard chỉ có 98 căn shophouse và liền kề.

Sở hữu sản phẩm thấp tầng của Him Lam, nhà đầu tư sẽ sở hữu không gian sống hai trong một. Phần lớn giỏ hàng là các căn thấp tầng diện tích 75 m2, thiết kế 5 tầng, mặt tiền 5m, giúp gia chủ tối ưu không gian sử dụng, vừa an cư vừa kinh doanh.

Trong bối cảnh đón sóng đầu tư cuối năm, chủ đầu tư Him Lam vừa tung ra chương trình thanh toán linh hoạt, mở rộng cơ hội sở hữu tài sản. Nhà đầu tư chỉ cần trả trước 25% giá trị hợp đồng, tương đương chỉ từ 3 tỷ đồng có thể ký hợp đồng mua bán. Hiện chủ đầu tư và nhà thầu đã đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục công trình, dự kiến bàn giao từ 2025.

Những sản phẩm Him Lam Thường Tín và Him Lam Boulevard đã khẳng định thương hiệu uy tín của chủ đầu tư Him Lam, góp phần thay đổi diện mạo Thường Tín cũng như khởi dậy tiềm năng bất động sản tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

