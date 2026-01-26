Săn ôtô của hãng vỡ nợ để chơi Tết

Trung QuốcBất chấp rủi ro không có linh kiện thay thế hay phần mềm bị khóa, nhiều người trẻ vẫn chi tiền mua ôtô của các hãng đã phá sản hoặc xe tồn kho vì giá giảm tới 60%.

Tháng 6/2025, hãng xe điện Neta tuyên bố vỡ nợ và tái cấu trúc. Chỉ một tháng sau, Xiao Shui ở Chiết Giang chốt đơn chiếc xe thể thao Neta GT mà anh ao ước từ lâu.

Chiếc xe có giá niêm yết 230.000 nhân dân tệ (850 triệu đồng), nhưng Shui chỉ phải trả chưa đến 90.000 tệ (350 triệu đồng) - mức giảm tới 61%. "Rẻ, đẹp và lái ổn. Với người trẻ như tôi, xe điện thông minh và ngoại hình bắt mắt là đủ. Còn chuyện hãng xe phá sản hay không, tôi không quan tâm", chàng trai chia sẻ.

Xiao Shui là đại diện cho một xu hướng tiêu dùng mới đang nở rộ tại Trung Quốc dịp cận Tết 2026: Săn xe "ngộp" giá rẻ.

Các dòng xe ô tô phá sản, xe tồn kho được người trẻ Trung Quốc săn mua cuối năm. Ảnh: QQ

Ah Nuan ở An Huy xem ôtô là tiêu sản phục vụ cảm xúc hơn là tài sản. Cô vừa mua một chiếc Alfa Romeo tồn kho mà không cần kiểm tra kỹ thuật. Cô dùng khoản tiết kiệm được thuê thiết kế riêng một lớp áo phong cách anime (hoạt hình) màu xanh bạc hà, biến chiếc xe thành độc bản.

Quyết định này giúp Ah Nuan tiết kiệm được 40.000 tệ (150 triệu đồng) so với bạn bè mua phiên bản mới nhất cùng thời điểm. "Sau hơn một năm, trải nghiệm của hai người chẳng khác gì, nhưng xe tôi đi đến đâu cũng thành tâm điểm chú ý", cô nói.

Xiao Yu ở Hợp Phì tự nhận có duyên với những "tài sản phá sản". Anh mua nhà của tập đoàn bất động sản vỡ nợ Evergrande và đi xe của Neta. "Dù mua của hãng chết, tôi thấy may mắn vì nhà vẫn nhận được, xe vẫn chạy tốt. Số tiền tiết kiệm được đủ để tôi tự lo chi phí sửa chữa sau này", Yu nói.

Làn sóng săn xe giá rẻ phản ánh thực trạng khủng hoảng thừa của ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc. Tính đến tháng 11/2025, lượng xe tồn kho toàn thị trường đạt kỷ lục 3,79 triệu chiếc. Tốc độ đào thải tàn khốc của ngành xe điện cùng sự sụp đổ của hơn 400 hãng xe năng lượng mới trong 5 năm qua đã để lại hàng triệu chiếc xe "mồ côi".

Xiao Lu, chuyên gia kinh doanh ôtô tại Thẩm Dương nhận định, kinh tế khó khăn khiến người dân thắt chặt chi tiêu, buộc các đại lý phải xả hàng cắt lỗ. Các mẫu xe xăng như Passat hay Tayron X xuất xưởng giữa năm 2025 hiện có giá chỉ còn một nửa.

Không chỉ giới trẻ, tầng lớp trung niên cũng tìm đến xe tồn kho như một giải pháp dung hòa giữa sĩ diện và túi tiền. Lao Wu, 40 tuổi, kinh doanh vật liệu xây dựng tại Bắc Kinh, khao khát đổi chiếc xe cũ sang dòng BBA (BMW, Mercedes, Audi) để gặp đối tác. Tuy nhiên, việc kinh doanh ảm đạm khiến anh phải từ bỏ giấc mơ xe đời mới, chuyển hướng sang săn lùng xe tồn kho của các thương hiệu thấp hơn như Cadillac hay Volvo.

"Chấp nhận một chiếc xe đã nằm kho đến một năm nhưng được giảm giá sâu là lựa chọn duy nhất lúc này", anh nói. Một số người mua còn tự an ủi rằng xe tồn kho lâu ngày đã bay hết mùi hóa chất (Formaldehyde) trong khoang lái, đỡ hại sức khỏe hơn xe mới.

Một đại lý xe hơi ở Trung Quốc. Ảnh: QQ

Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo việc "bắt đáy" luôn đi kèm rủi ro lớn. Đối với xe của hãng đã phá sản, nguy cơ lớn nhất nằm ở phần mềm. Khi máy chủ của hãng ngừng hoạt động, toàn bộ tính năng thông minh, định vị, trợ lý ảo sẽ tê liệt, biến chiếc xe hiện đại thành "cục sắt". Chuỗi cung ứng đứt gãy cũng khiến việc tìm linh kiện thay thế trở thành ác mộng.

Với xe tồn kho của các hãng lớn, rủi ro nằm ở sự xuống cấp kỹ thuật. Xe nằm bãi quá 6 tháng dễ bị xuống cấp động cơ, biến dạng lốp, ắc quy yếu và dầu máy bị oxy hóa. "Nếu chấp nhận mua, hãy yêu cầu kiểm tra toàn diện và ghi rõ cam kết bảo hành. Đừng để ham rẻ nhất thời mà rước về một đống sắt vụn", ông Xiao Lu khuyến cáo.

Bảo Nhiên (Theo QQ)