'Săn' nhà giá rẻ để nghỉ hưu sớm

Trung QuốcTừng có thu nhập gần 100.000 USD mỗi năm ở Thượng Hải, Sasa Chen, 28 tuổi, quyết định bỏ việc chuyển đến khu đô thị hoang vắng để bắt đầu cuộc sống không áp lực.

Khu đô thị trị giá nhiều tỷ USD "Life in Venice" mô phỏng thành phố Venice (Italy) ở tỉnh Giang Tô nhiều năm nay vắng lặng như tờ. Từng được kỳ vọng là khu nghỉ dưỡng cuối tuần cho giới siêu giàu Thượng Hải nhưng đến nay chưa đến 20% số căn hộ tại "Life in Venice" sáng đèn. Những con thuyền hư hỏng nằm chơ vơ tại bến cảng. Biển rao bán nhà bám bụi trên các khu phố trống rỗng.

Nhưng chính sự hẻo lánh và giá bất động sản chạm đáy bỗng biến nơi đây thành "thiên đường" cho những thanh niên muốn trốn chạy áp lực. Sasa Chen là một trong số đó.

Người dân ngồi câu cá trong một con kênh nhân tạo tại khu nhà ở "Life in Venice" bị bỏ hoang một phần tại tỉnh Giang Tô, đầu tháng 2/2026. Ảnh: Dake Kang/AP

Trước khi dọn đến đây, Chen làm việc ở Thượng Hải với thu nhập 700.000 nhân dân tệ (khoảng 98.500 USD) mỗi năm. Nhịp sống hối hả rút kiệt sức lực khiến cô gái 28 tuổi dành ba năm để lập kế hoạch "đào tẩu" khỏi văn phòng.

Sau khi gom góp được hai triệu tệ (khoảng 290.000 USD), Chen dứt áo ra đi. Tại "Life in Venice", tiền thuê nhà mỗi tháng của cô tốn 1.200 tệ (khoảng 170 USD), một suất ăn trưa gần 3 USD. Cô nhẩm tính, số tiền lãi ngân hàng từ số tiền đã tích góp được đủ để sống an nhàn đến cuối đời. Dù nơi đây không có những nhà hàng lẩu sầm uất hay bệnh viện tuyến đầu, cô vẫn mãn nguyện.

"Tôi không cho rằng cứ phải vắt kiệt sức làm việc mới là sống có ý nghĩa. Trạng thái lý tưởng nhất là không đi làm và được ở nơi mình thích", Chen nói. Mỗi ngày của cô bắt đầu lúc 10h sáng, thong thả nấu ăn, đọc sách và đi dạo ngắm biển.

Chen là hình ảnh tiêu biểu cho một làn sóng người trẻ Trung Quốc đang quay lưng lại với cuộc đua danh vọng. Thập kỷ trước, tầng lớp trung lưu đổ xô về các siêu đô thị để tìm kiếm cơ hội. Nhưng hiện nay, khi nền kinh tế tăng trưởng chậm lại, áp lực cạnh tranh khốc liệt cùng văn hóa làm việc "996" (từ 9h sáng đến 9h tối, 6 ngày một tuần) đã khiến giới trẻ ngột ngạt.

Thay vì cố gắng bám trụ, một bộ phận lao động trẻ chọn lối sống "nằm thẳng" (từ chối thăng tiến, từ chối tiêu dùng) và học theo trào lưu FIRE (Tự do tài chính, nghỉ hưu sớm) của phương Tây. Tại Trung Quốc, mục tiêu này dễ dàng thành hiện thực hơn nhờ sự sụt giảm sâu của thị trường bất động sản tại các đô thị nhỏ. Dữ liệu từ cơ quan thống kê Bắc Kinh chỉ ra, từ năm 2019 đến 2024, thành phố này đã chứng kiến sự rời đi của 1,6 triệu người trong độ tuổi 20-30.

Các cư dân đưa trẻ nhỏ xuống khu vui chơi chung trong Khu đô thị "Life in Venice", tỉnh Giang Tô, đầu tháng 2/2026. Ảnh: Dake Kang/AP

Mùa hè năm ngoái, Ban Zhao, 29 tuổi cũng bỏ lại sự nghiệp ở vùng duyên hải miền Đông để đến một thị trấn nhỏ tại tỉnh Vân Nam. Chỉ với 800 tệ (khoảng 110 USD) mỗi tháng, cô thuê được một căn hộ ba phòng ngủ rộng rãi, tự tay cải tạo một phòng thành không gian tập yoga. Cô kiếm sống bằng cách dạy yoga trực tuyến chưa tới 20 giờ mỗi tuần. Thời gian còn lại, cô đi bộ leo núi, hòa mình vào thiên nhiên. "Tôi có thể làm những gì mình muốn và thẳng thừng từ chối những điều mình ghét", Ban chia sẻ.

Nhiều người trẻ còn về tận Hạc Cương - thành phố khai thác than ở phía đông bắc, nơi đang chịu cảnh lạnh lẽo và cạn kiệt tài nguyên. Bù lại, giá nhà ở đây rẻ kỷ lục. Yang Xuewei, một môi giới bất động sản tại địa phương, cho biết anh đã bán hơn 100 căn hộ giá rẻ cho khách hàng khắp cả nước. Giá mỗi căn một phòng ngủ tại đây khoảng 3.000 USD, căn bốn phòng ngủ rộng rãi có giá khoảng 13.000 USD.

Ông Xiang Biao, Giám đốc Viện Nhân học Xã hội Max Planck (Đức), đánh giá: "Mọi người đang chủ động rút khỏi đường đua thăng tiến tuyến tính. Đây đã trở thành một xu hướng mang tính xã hội rộng lớn".

Đồng tình với quan điểm này, Giáo sư tài chính Chen Zhiwu từ Đại học Hong Kong nhận định chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại các thành phố lớn chính là lực đẩy đưa người trẻ về tỉnh lẻ. "Họ đang đối mặt với hiện thực và đưa ra những quyết định thực dụng hơn cho sức khỏe tinh thần của chính mình", ông nói.

Minh Phương (Theo AP/Yahoo)