Sẩn ngứa suốt năm, đi khám phát hiện nhiễm sán dây chó

Hà NộiNam sinh 16 tuổi sẩn ngứa trong thời gian dài, tưởng viêm da cơ địa, không ngờ xét nghiệm mới phát hiện nguyên nhân do ký sinh trùng.

Ngày 22/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết bệnh nhân có tổn thương dạng sẩn cục tập trung nhiều vùng cổ, ngoài ra có rải rác ở cẳng tay, cẳng chân. Trước đó đi khám được chẩn đoán viêm da cơ địa, bệnh nhân được điều trị bằng thuốc uống và thuốc bôi, tình trạng sẩn ngứa có thuyên giảm, nhưng chưa khỏi hẳn.

Lần này, kết quả xét nghiệm và chẩn đoán xác định bệnh nhân nhiễm sán dây chó, được tư vấn điều trị ngoại trú, cũng như hướng dẫn cách chăm sóc da và tái khám theo lịch. Tái khám sau một tháng điều trị, các chỉ số xét nghiệm về mức bình thường, tổn thương trên da vùng cổ đã hết các sẩn cục, hết ngứa, chỉ còn tổn thương dạng sẹo cũ.

Hình ảnh vết tổn thương trước và sau điều trị. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BSCKI. Lương Thị Nga, Chuyên khoa Nội chung, cho hay bệnh sán dây chó là bệnh gây ra bởi các loài sán thuộc giống Echinococcus. Bệnh sán dây chó ở người có 2 hình thái tổn thương chính là t hể nang nước và thể nang tổ ong.

Người mắc bệnh do nuốt phải trứng sán dây chó khi ăn uống các loại thực phẩm, rau sống bị nhiễm bẩn, hoặc tiếp xúc trực tiếp với chó, cáo, chồn nhiễm bệnh mà không rửa tay sạch.

Bệnh do ấu trùng sán dây chó Echinococcus có thể lâm sàng phụ thuộc vào loài sán dây chó bị nhiễm. Bệnh tiến triển chậm, có thể không biểu hiện triệu chứng trong thời gian dài. Các nang sán hay ký sinh tại gan (vị trí thường gặp nhất), phổi và các cơ quan khác như thận, lách, tim, tổ chức thần kinh hoặc xương.

Các nang sán phát triển chậm, ban đầu ít gây triệu chứng, nhưng khi tăng kích thước có thể gây đau, chèn ép cơ quan, rối loạn chức năng gan - phổi, thậm chí đe dọa tính mạng. Đặc biệt, trong trường hợp nang sán vỡ, người bệnh có nguy cơ sốc phản vệ, nhiễm trùng nặng, tăng cao bạch cầu ái toan và IgE, gây biến chứng nguy hiểm. Một số trường hợp bệnh có thể kéo dài nhiều năm, tái phát hoặc phải can thiệp phẫu thuật phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Sán dây chó là bệnh ký sinh trùng có thể phòng tránh được nếu người dân hiểu đúng về con đường lây nhiễm và chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh, an toàn trong sinh hoạt hằng ngày. Thực tế cho thấy, phần lớn các ca bệnh đều có liên quan đến thói quen tiếp xúc gần với chó, ăn rau sống, thực phẩm chưa đảm bảo vệ sinh.

Để phòng bệnh sán dây chó, người dân cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp sau: Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với chó, đặc biệt là chó thả rông; rửa tay sạch bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với vật nuôi. Không ăn rau sống, thực phẩm chưa được rửa sạch hoặc chưa nấu chín kỹ. Đốt hoặc chôn sâu các phủ tạng của vật chủ trung gian bị chết. Tẩy sán định kỳ cho chó, quản lý tốt vật nuôi trong gia đình.

Lê Nga